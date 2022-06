Podijeli:







Izvor: Nikola Cutuk/PIXSELL

Novi natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća neće biti raspisan u 2022., doznaje Poslovni dnevnik. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) poručuju da s ovim program svakako planiraju nastaviti u godinama koje slijede, ali pojašnjavaju da će preduvjet za daljnju objavu javnih poziva biti donošenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2022. do 2030. godine

“Nakon što isti bude predložen od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i usvojen od Vlade RH, Fond će detaljno razraditi uvjete poziva u skladu s odrednicama novog Programa, planirati dostupan budžet te nastaviti sa sufinanciranjem”, odgovorili su iz Fonda.

Hladni je to tuš za mnogobrojne zainteresirane vlasnike obiteljskih kuća koji su u ovoj godini računali na sufinanciranje energetske obnove, nakon zadnjeg poziva teškog 390 milijuna kuna raspisanog krajem 2021. (čiji se konačni rezultati tek očekuju). Činjenica da natječaja neće biti zapravo znači da će trebati odgoditi planirane projekte na vanjskoj omotnici ili zamjeni stolarije, piše Poslovni dnevnik.

No nadležni tvrde da će Hrvatska uskoro dobiti novi Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje do 2030. Štoviše, prema viđenju nadležnog Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) – to što još nije donesen, iako je još lani nacrt izrađen u širokom krugu sudionika, ne utječe na dinamiku sufinanciranja obnove obiteljskih kuća.

“Građani niti na jedan način neće biti zakinuti za sredstva koja su im namijenjena”, uvjeravaju u tom Ministarstvu pa dodaju:

“Podsjećamo kako je Vlada RH u srpnju 2021. Odlukom o produžetku financiranja u 2021. provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020., s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. na osnovu kojeg je FZOEU raspisao i proveo javni poziv krajem 2021., osigurala kontinuitet provedbe obnove obiteljskih kuća”.

Na isti mehanizam, tj. novu odluku Vlade po istom principu “oživljavanja” starog programa, ukazuje i planirano raspisivanje poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu. Riječ je o pozivu planiranom za rujan, u vrijednosti 100 milijuna kuna, čije će se raspisivanje i provedbu omogućiti odlukom Vlade, piše Poslovni dnevnik.

Za vlasnike kuća koje nisu oštećene jedna se vrata dakle trenutno zatvaraju, ali druga se otvaraju jer se planirane aktivnosti iz projekata obnove preusmjeravaju u projekte obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i Fond koji će objaviti navedeni poziv, najavljuju da se u rujnu planira objava Javnog poziva za poticanje OIE u obiteljskim kućama. Vrijednost poziva je 50 milijuna kuna, čime se, navode iz Fonda, nastoje upotpuniti ranije provedene mjere energetske obnove.

