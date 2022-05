Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Kako na položaj Hrvata u BIH gledaju oni sami i je li za njih mješanje Hrvatske nešto što podržavaju ili ne? Gost Novog dana bio je Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH.

Komentirao je izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića te njihovo prepucavanje oko položaja Hrvata u BiH.

VEZANE VIJESTI Čović pozvao Plenkovića i Milanovića da se u EU i NATO-u zauzmu za Hrvate u BiH Komšić: Zagreb se nikada neće pitati ni o jednom pitanju u BiH

“Za nas je najvažnije da predsjednik države i predsjednik Vlade podržavaju ostvarenje hrvatske jednakopravnosti u BiH. Nama u BiH, s obzirom na situaciju u kojoj jesmo, najmanje treba da arbitriramo oko političkog sukoba u Hrvatskoj. Vjerujem da će i premijer i predsjednik naći načina za jedno koordinirano djelovanje kako da se realizira, u prvom redu strateški hrvatski državni i nacionalni interes, a onda i interes Hrvata u BiH. Licitira se u Hrvatskoj o tome tko je prvi počeo, ja dugo pratim političke procese u Hrvatskoj, BiH i regiji. 15 godina, od 2000. do 2015. Hrvatska se potpuno nezainteresirano odnosila prema ustavnim obvezama i činjenici da je potpisnica Dayton i da je BiH strateški interes Hrvatske, čak i da nema Hrvata u njoj.Tek zadnjih godina vidimo pozitivne promjene. Intenzivnije se Hrvatska počela baviti ovim pitanjem nakon usvajanja Nacionalne strategije u Saboru, nakon Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH, čiji sam ja inicijator te nakon izbora Plenkovićeve Vlade, Kolinde Grabar-Kitarović na Pantovčak i, evo sada, Zorana Milanovića”, rekao je Ljubić.

Ističe da je ono što oni žele sinergija u Hrvatskoj u odnosu na pitanje Hrvata u BiH. Dodaje da se ovim pitanjem više treba pozabaviti i međunarodna zajednica.

“Bošnjačka strana ne želi dogovor, nije ga ni dosad htjela jer da jest, bio bi postignut. U BiH u ovom trenutku nema istinske volje da se stvari stabiliziraju na način kako jedino BiH može funkcionirati – kao država tri konstitutivna naroda. Dio elita ne stremi prema Europskoj uniji i prema NATO-u. U ovom trenutku jedino hrvatske političke elite i hrvatski građani su istinski opredijeljeni sa EU i NATO. Mi ni vrijednosno ni religijski ni na bilo koji drugi način ne vidimo svoje mejsto ni u Moskvi ni u Ankari. Za razliku od političkih elita druga dva, ne govorim tu o narodima. Mislim da se međunarodna zajednica mora pozabaviti BiH ne na birokratskoj, veleposlaničkoj razini, već na političk-ostrateškoj razini jer inače stvari neće biti dobre”, upozorava Ljubić.

Neki tvrde da bi Hrvati trebali, ukoliko ne dođe do izmjene zakona, bojkotirati izbore, no Ljubić smatra da to ne bi bio dobar potez.

“Imali smo primjere u susjedstvu, to nije ništa riješilo. Blokada izbora također ne bi bila dobro prihvaćena u međunarodnoj zajednici, a i Hrvati bi mogli biti percipirani kao krivci. Mislim da će se hrvatske stranke prijaviti na izbore, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, nije isključeno da će se dogoditi neke izmjene zakona. Visoki međunarodni predstavnici su ovlašteni da nametnu bilo koji pa i izborni zakon jer postoje jasni gabariti. Hoće li ili neće to napraviti, vidjet ćemo. Što će se događati ovih pet mjeseci, ne znam. Možda se dogode neke pozitivne stvari. Ukoliko bi bošnjačka strana realizirala ono što je najavila ovih dana, da će Hrvatima uzeti ne samo člana Predsjedništva, nego i Dom naroda, to bi Hrvate izbacilo skroz iz vlasti. Papirnatu konstitutivnost to bi potpuno negiralo, BiH bi završila u još dubljoj krizi, a vidjevši što se sve događa u svijetu, na BiH u ovom trenutku treba gledati i kao sigurnosni problem”, rekao je Ljubić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.