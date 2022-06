Ljetovanje ministra Marića: Prikupljamo činjenice, od hotela nismo dobili ništa

Podijeli:







Izvor: N1

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je premijera Andreja Plenkovića. Koji su im još "kapitalci" na dnevnom redu, jesu li pregledali sve imovinske kartice, ima li rad Povjerenstva smisla i nakon smanjenja ovlasti i što nakon praovmoćnog ukidanja odluke o Tomislavu Karamarku? Gošća N1 studija uživo bila je predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković.

Povjerenstvo je utvrdilo da je premijer Plenković povrijedio odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa zbog nesklada u imovinskoj kartici, zbog čega mu je određena kazna od tri tisuće kuna. Neki kažu da Povjerenstvo cjepidlači, da je premijera moglo samo upozoriti…

“Zakon je jednak za sve. Išlo se po starom zakonu jer je tada pokrenut postupak. Nema drugoga osim financijske sankcije, zakon ne poznaje mogućnost da netko nešto zaboravi pa se nekome oprosti, a osim toga, takve su odluke konstantno na Povjeresntvu, bio to premijer ili netko drugi. Cjepidlačimo li, ne znam. Radimo po zakonu”, rekla je Novaković.

Prema novom zakonu postoji mogućnost opomene, ubačena je na preporuku Povjerenstva: “Vidjeli smo masu situacija sitne povrede koje moramo sankcionirati fiancijski pa je zato uvedena opomena. Kada bismo samo upozoravali, svatko bi mogao reći da je ‘zaboravio’ vikendicu, auto, hotel… Gdje bi bila granica? Svrha kartice je da budu potpune i točne. A niti je ta novčana kazna velika”.

“Imamo dvije povrede, činjenica je da nisu velike, ali je i činjenica da postoje. Ništa mi tu sporno nije”, rekla je Novaković o slučaju premijera.

Hoće li se kartice novih obveznika provjeravati?

Po novom zakonu Povjerenstvo je dobilo i nadzor nad 4000 novih dužnosnika, odnosno njihovih imovinskih kartica.

“Nakon šest mjeseci napravili smo registar novih obveznika, ogroman je bio pritisak i novi obveznici nisu znali ni kako ni što ni gdje. Sad smo zatvorili registre, većina je poslala imovinske kartice, sada šaljemo zaključke onima koji još nisu. Do ljeta će to biti ustrojeno kako spada. Rekla bih da je dvije trećine obveznika poslalo kartice. Postoje osobe koje nisu. Za ove koji su prvi put postali obveznici ne idemo s postupkom, idemo sa zaključkom, podsjetimo ih, ako ne, onda tek postupak. Imaju 15-ak dana za odgovor, ali većina ih je svjesna. Sada je to neko razumno virjeme prošlo da bi se sve popeglalo”, rekla je Novaković.

Najčešća pitanja obveznika bila su koje javne dužnosti smiju spajati, smiju li primati naknade, problem je bio s ravnateljima bolnicama i trgovačkim društvima u lokalnim vlasništvima.

Novaković kaže da se rade dvije provjere – administrativna i redovna:

“Administrativna je ta da provjerimo je li sve popunjeno kako treba, potpisano i kartica ide u objavu. Redovna je da provjeravate istinitost svih podataka. Povjerenstvo nažalost ne može fizički pregledati 4000 kartica, tu reagiramo po prijavi li po saznanjima. Ako nešto negdje vidimo, čujemo, idemo u kompletnu provjeru, koja obično traje mjesec, mjeseci i pol”, rekla je Novaković.

O predmetu člana Uprave Zagrebačkog holdinga rekla je da ne može konkretno govoriti, ali da je počelo ispitivanje činjenice vezane za korištenje automobila i naknade za korištinje, a naknadno su dobili i za upit za Nadzorni odbor i naknadu u njemu. “O tome ćemo morati zauzeti stavi, cijeli predmet ćemo morati raspraviti, ima tu puno pitanja koja se mogu postaviti. Prošli smo tjedan poslali upit Holdingu, čekamo odgovori vjerujemo da ćemo taj predmet riješiti brzo.”

Novaković se nada da će Povjerenstvo uskoro dobiti softver koji bi im uvelike pomogao u poslu: “U planu je softver koji bi unaprijed popunio javno dostupne podatke, automatski bi se svi javni podaci povukli kad netko postane dužnosnik. To bi bilo super jer bi spriječilo neke pogreške. Ne znam kako bi funkcioniralo oko nekretnina, em zemljišne knjige nisu sređene, em na papiru može biti šuma, a kuća u stvarnosti. Ali bila bi to ogromna olakšavajuća okolnost da mi samo vidimo neki red flag. Ima tu još dosta problema što se tiče tehnike, ali vjerujem da će biti”.

Ljetovanje ministra Marića i Kupari ministra Paladine

Komentirala je potencijalno sporno ljetovanje potpredsjednika Vlade i ministra financija Zdravka Marića, koji je za nižu cijenu dobio luksuzniji smještaj.

“Mislim da je bio ožujak kad smo počeli ispitivati. Poslali smo dopis hotelu, nismo dobili odgovor, u međuvremenu je obveznik istupio u javnosti i potvrdio da je bio tamo, vidjet ćemo što ćemo dalje sve prikupiti. Prikupljamo činjenice, ne znamo još što je platio, koliko je platio, je li bio u NO-u HBOR-a kada je vlasnik hotela dobio kredit, ako ga jest dobio… Moramo utvrditi koliko je platio, a koliko je trebao platiti… Puno je tu stvari, od hotela nismo dobili ništa, nismo ni mogli potvrditi da je bio dok on sam u javnosti nije rekao”, rekla je Novaković dodavši da je Marić dosad uvijek surađivao s Povjerenstvom te uvijek dostavljao podatke na vrijeme.

Uz Marića, pred Povjerenstvom je i ministar graditeljstva Ivan Paladina koji je tražio mišljenje oko suvlasništva u Kuparima.

“On je bio došao i prije nego je ispunio karticu, s obzirom da je imao bogat poslovno-privatni život pa je i pitao kako to sve popuniti. Mislim da je prošli tjedan na Vladi vezno za Kupare bila odluka iz koje se izuzeo. To je nešto što Povjerenstvo traži godinama. Uvijek se postavlja pitanje što to znači s obzirom da je sve to delegirano na osobu koja je pod njim, u ovom slučaju na državnu tajnicu. Ona kazneno i materijalno odgovara za to što potpiše. Vjerujem da još uvijek ima osoba s integritetom. Ona je ta koja ptpisuje, mislim da nikome ne bi bilo svejedno. Ona je sad osoba zadužena za to, ne on. Što se nas tiče, to je ono što treba napraviti, mi smo preventivno tijelo”, rekla je Novaković.

U novom zakonu više nema ni famozne povrede načela.

“Dosta velik dio načela inkorporiran je u novi članak 9., to je to izuzeće koje je tražio Paladina, to što smo prije podvodili pod načela. Ono što jest otpalo je transparentnost. Tipa, služb putevi, to ne možemo sad ispitivati osim ako ne bi bilo dodatne povrede. Transparentnost kao samu povredu više ne možemo ispitivati”, rekla je Novaković.

Ukidanje odluke protiv Tomislava Karamarka

Odluka povjerenstva protiv Tomislava Karamarka ukinuta je na Visokom upravnom sudu. Očekivano, kaže Novaković.

“Moglo se očekivati s obzirom na sve predmete prije za koje je Visko upravni sud rekao da ne možemo postupati – premijer, Bernardića, Bandića s kojim je sve počelo, bilo je za očekivati takva odluka. Što se Povjerenstva tiče, ništa čudno, praksa je promijenjena. Moramo poštovati odluku suda i po njoj se ponašati, ali da, mislim da smo mogli voditi takve predmete. U tom slučaju nisam bila u Povjerenstvu, ne volim komentirati činjenično. Procesno, apsolutno mislim da je Povjerenstvo moglo donijeti takvu odluku. A upravo na procesu, može li se voditi ili ne, je odluka pala”, rekla je Novaković.

Je li prema Karamarku učinjena nepravda? Neki kažu da je zbog togao morao otići iz politike.

“Odluka vezana za Tomislava Karamarka, kao i za puno drugih za koje su nam popadale na sudovima, nema nikakve sankcije. Ona je deklaratorna. Zbog odluke Povjerenstva niti jedan političar ne treba odstupiti. Mi te ovlasti nemamo. U konačnici, nismo nikakvu kaznu dali. U tih pet godina dok smo mogli voditi te postupke, imate toliko odluka zbog kršenja načela i sukoba interesa i nikad nitko nije odstupio zbog toga. Ustavni sud je tu pokrenuo čitavo pitanje možemo li provoditi postupke povrede na čela pa se to spustilo na Upravni sud i činjenica je da je tu nastao problem možemo li mi ili ne voditi te postupke i tu se sve srušilo. Poslije smo 30-ak predmeta zaustavili zbog toga”, zaključila je Novaković.

