Izvor: Matija Habljak/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

Umjereno je do pretežno oblačno u većem dijelu zemlje, lokalno ima i pojave oborine, većinom u najsjevernijim predjelima. Vjetar je većinom slab do umjeren u unutrašnjosti, sjevernog smjera, no na moru puše bura, pojačana pod Velebitom i, prema posljednjim informacijama HAK-a, otežava promet:

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Bura će u nastavku dana slabjeti, no treba računati na nestabilnosti, prije svega poslijepodne u unutrašnjosti, gdje uz pljuskove može i zagrmjeti.

U nastavku tjedna postupno stabilnije, što osobito vrijedi od srijede, kad će biti i sve toplije, štoviše, temperature će u drugom dijelu tjedna biti primjerenije ljetu nego proljeću. Na krajnjem istoku zemlje vrijednosti bi lokalno mogle dosegnuti i visokih 30, što osobito vrijedi za četvrtak.

