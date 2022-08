Podijeli:







Izvor: N1

S medicinskim stanjem Vladimira Matijanića zadnjih nekoliko godina upoznat je dr. Petar Šore, specijalist reumatologije, interne medicine i sportske medicine. Tvrdi da je Matijanić bio itekako imunokompromitiran, što je suprotno onome što je prerano preminulom novinaru telefonski rekao liječnik Hitnog infektološkog prijema KBC-a Split.

“Ovo što doktor na snimci govori nema nikakvog smisla. To je li pacijent uzimao terapiju ne određuje je li on bio imunokompromitiran, već imunokompromitiranost određuju njegove dijagnoze, a za njih se liječnik na telefonu nije pretjerano interesirao. Vladimir je bio itekako imunokompromitiran i njegovo je stanje bilo ozbiljno. On je 99 posto imunokompromitiran zbog dijagnoze, tek 1 posto je imunokompromitiran zbog terapije”, poručuje dr. Šore, piše Index.

Dodaje da je velika pogreška što nije prepoznat kao imunokompromitirani pacijent, ali i to što ga nisu na vrijeme primili u bolnicu.

“Vrlo bahato”

“Na telefonu ga je pitao koliko Dekortina uzima i od kada, a uopće ga nije zanimala njegova povijest bolesti – Vladimir je unatrag dvije godine zbog autoimunih bolesti bio hospitaliziran. Ofrlje su to ocijenili. Siguran sam da takvih slučajeva na dnevnoj bazi u splitskoj bolnici ima na stotine, samo nitko o tome ne vodi računa.

Vrlo bahat način pristupa problemu. Pa i od samog načina komunikacije prema pacijentu, kad ga pita je li cijepljen i onda kaže ‘e jebiga’. Ne ulazi u meritum stvari, ne interesira se za to što mu je netko pogrešno savjetovao da se ne cijepi. Banalizirana je njegova bolest. Vladimir je sam rekao ‘imam Sjogren, sarkoidozu i druge dvije bolesti’, pacijent je izričito rekao da je imunokompromitiran na bazi dijagnoze, ne na bazi terapije”, poručio je reumatolog.

Dekortin, koji je Vladimir pio tek drugi dan, kad se najgore dogodilo, je kortikosteroid. Kad je hitna pomoć prvi put došla, Andrea Topić, kaže, upitala ih je “može li mu biti loše od Dekortina, kortikosteroida”, na što su rekli da ne može, da mu nije loše od toga i dali su mu injekciju, lijek koji je također kortikosteroid, Solumedrol 40 u dozi 2IM. Šore kaže da su kortikosteroidi uobičajeni u liječenu covida, ali jedino u slučaju da se to liječenje odvija – u bolnici, pod stalnim medicinskim nadzorom, nipošto kod kuće, kako ne bi došlo do ovoga što se, zapravo, i dogodilo.

“Ja se ne bih usudio čovjeku dati Solumedrol i ostaviti ga doma”

“Ja se ne bih usudio dati čovjeku injekciju Solumedrola i ostaviti ga kod kuće samoga s time. Pogreška je što su mu to dali i ostavili ga kod kuće bez da prate što se dešava s plućima”, podvukao je liječnik.

Medicinski tim, da stvar bude gora, Matijaniću nije napravio ni EKG. Obdukcija, koja još nije dovršena, pokazala je masivni plućni edem, piše Index.

Nije jasno ni kako je hitna po prvom dolasku na dokumentaciju napisala da se u slučaju pogoršanja Matijanić javi na Hitnu infektologiju kada se, kako kaže Topić, već tada Matijanić nije mogao odjenuti jer se nije mogao ni pomaknuti niti ga je ona mogla odnijeti do automobila. Da je to bilo moguće, dodaje, već bi ranije to napravili, kao što su napravili 2. kolovoza i zamolili da ga se hospitalizira, ali su ih na Hitnoj infektologiji odbili.

Topić je rekla i da su Hitnu koja je došla prvi put, u 13:07, molili da ga povedu sa sobom, ali oni su to dobili rekavši da se radi o normalnim simptomima covida. Podsjetimo, i s Hitne infektološke više su puta Matijaniću rekli da ne treba doći u bolnicu ili da sam odluči je li mu potrebna hospitalizacija, što se može čuti na snimkama koje je objavio Index.

