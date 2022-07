Liječnici u novom valu pandemije traže posebne lijekove za imunokompromitirane

Podijeli:







Izvor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Petnaest udruga pacijenata zatražile su u utorak od Ministarstvu zdravstva dodatne modele zaštite od novog vala pandemije covida-19 za imunokompromitirane pacijente, budući da oni čine više od 40 posto hospitaliziranih od koronavirusa.

Riječ je o osobama oslabljenog imuniteta, osjetljivijima na zarazu i s bitno lošijim ishodima covida-19, čiji su odgovori na cjepiva neodgovarajući u usporedbi s općom populacijom. Zbog toga se potrebno osloniti na druge modele zaštite, kakvi su od ožujka u primjeni u sve više EU zemalja, uključujući i Sloveniju, ističe se u priopćenju.

“Ne samo da postoje lijekovi koji mogu liječiti infekciju, već i lijekovi koji je mogu spriječiti i to za dugo vremena. Klinička ispitivanja pokazuju da dugodjelujuća antitijela u preko 80 posto slučajeva štite od razvoja covid-19 infekcije te umanjuju rizik od hospitalizacije i smrti kroz šest mjeseci. To je veliki iskorak koji omogućuje sasvim drugačiji pristup bolesnicima nego što je bio do sada“, kaže pročelnik Zavoda za hematologiju KBC-a Zagreb Igor Aurer.

Kod cijepljenih pacijenata s transplantiranim organima rizik od covida-19 je 485 puta veći te svaki deseti takav pacijent umire. I predstavnici zdravstvene struke koji liječe najosjetljivije pacijente kao i sami pacijenti stoga apeliraju na što bržu primjenu najnovijih strategija liječenja i zaštite tih pacijenata, kažu udruge.

“Uz cijepljenje, dodatna zaštita uključuje antivirusna sredstva i covid-19 dugodjelujuća antitijela za prevenciju (CmAbs), u skladu sa suvremenim spoznajama, kliničkim iskustvom i praksom koju primjenjuje sve veći broj zemalja, uključujući i susjednu Sloveniju. Takva je praksa usklađena s odobrenjima Europske agencije za lijekove (EMA) i preporukama brojnih stručnih organizacija“, pojašnjava Dražen Vincek ispred udruge HULL.

Predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina kaže kako su svjesni da u javnosti postoji umor od mjera zaštite, no treba razumjeti i uvažiti opasnost koju virus i dalje predstavlja za dio građana.

