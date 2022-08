Liječnici na sastanku s Berošem u Ministarstvu: Tražimo minimum minimuma

Podijeli:







Izvor: N1

U Ministarstvu zdravstva održava sastanak s predstavnicima krovnih liječničkih organizacija o rješavanju statusa liječnika i korekciji koeficijenata, na kojem online sudjeluje i ministar Vili Beroš.

“Na potezu je Vlada, vidjet ćemo kakvu će protuponudu dati na naše prijedloge. Ja zapravo očekujem i zato smo tražili sastanak, da se to počne rješavati u najkraćem mogućem roku, prvo je pitanje reprezentativnosti jer pregovori za granski kolektivni moraju početi do 31 listopada, to još nije riješeno, to se rješava godinama. Vidjet ćemo. Nemamo mi tu što popuštati, to su elementarni zahtjevi za zastupanje prava i plaća liječnika, da za naše plaće pregovaramo mi, a ne neke druge strukture u zdravstvu. Mislim da je ovo što smo mi tražili minimum minimuma. Oni to već jako dugo znaju, oni su priznali prije godinu i pol da je to logično što smo predložili i da to treba promijeniti. Mislim da tu puno mjesta za odstupanje s naše strane nema”, rekla je uoči sastanka Renata Čulinović-Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata.

Ipak, nije optimistična da bi danas moglo doći do nekog dogovora.

“Nisam baš sigurna, s obzirom da je ljetna pauza, da je ministar online i mislim da će te stvari trebati rješavati na višem nivou, da to neće moći sam ministar Beroš riješiti”, rekla je.

Sastanak je održan na zahtjev liječničkih udruga koje traže od Beroša da hitno riješi pitanje reprezentativnosti Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS), donošenje Zakona o radnopravnom statusu i plaćama liječnika ili strukovnog kolektivnog ugovora, kao i reguliranje postojećeg sustava koeficijenata plaća određenih kategorija liječnika.

Liječničke udruge traže da Vlada izjednači koeficijente usmjerenih specijalista s užim specijalistima koji su specijalizirali prema ranijim pravilnicima, izjednači koeficijente liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s liječnicima u bolnicama i podigne koeficijente specijalizantima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.