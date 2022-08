Podijeli:







Izvor: Filip Kos/PIXSELL

Dr. Renata Čulinović-Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS), u Novom danu govorila je o sastanku sindikata s ministrom zdravstva Vilijem Berošem i statusu liječnika.

Sindikati traže da se hitno riješi pitanje reprezentativnosti liječničkog sindikata.

“Problem je dugogodišnji, sad je stvarno došlo vrijeme da se stane na kraj tome. Mi tražimo i očekujemo biti punopravni pregovarači na pregovorima za kolektivni ugovor koji trebaju početi 31.10.”, kazala je i dodala:

PROČITAJTE JOŠ Beroš se hvali: “Pola drugog mandata s velikim izazovima i još većim uspjesima”

“Moram pohvaliti napore ministarstvo zdravstva jer su svjesni toga da ovo nije u redu da liječnici ne pregovaraju za svoja prava i stavili su jednu odredbu u nacrt prijedloga novog zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojom bi se liječnicima priznalo to pravo, ali taj zakon bi trebao stupiti na snagu 1.1.2023., a to je za pregovore kasno jer oni moraju početi najkasnije 31.10. ove godine.”

“Mi odrađujemo tri milijuna prekovremenih sati”

Istaknula je da sustav počiva na prekovremenom radu zdravstvenih liječnika. “Kad bi mi počeli raditi po normativima i kako to propisuje EU, nastao bi totalni kaos u zdravstvu”, rekla je Čulinović-Čaić.

“Mi odrađujemo tri milijuna prekovremenih sati”, dodala je.

Iz ministarstva je stiglo priopćenje da je plaća liječnika specijalista s dodacima 22.000 kuna neto što je gotovo jednako ministarskoj plaći.

PROČITAJTE JOŠ Stanje u zdravstvu neodrživo, liječnici poručuju – ne možemo više ovako!

“Mi smo se jako razljutili na to priopćenje jer to nije plaća liječnika za 40 radnih sati tjedno u prijepodnevnoj smjeni nego ukupno prosječno primanje liječnika koji je imao barem 40 ili 50 prekovremenih u tom mjesecu zajedno sa svim dodacima. To je zločesto, takvu plaću uspoređivati s nekim tko radi svaki dan osam sati od ponedjeljka do petka”, istaknula je liječnica.

“Stvarne plaće liječnika za 40-satni radni tjedan su javno prezentirane i u lipu izračunate i to je javno dostupno”, dodala je.

Zbog svih problema u zdravstvenom sustavu mladi liječnici su najavili odlazak iz Hrvatske.

“Ja sam prva zabrinuta tko će mene liječiti za 10-15 godina. Mladi liječnici su jako nezadovoljni neredom u sustavu”, navela je Čulinović-Čaić.

Naglašava da su liječnici jedino obvezni raditi po normativima koje je propisalo samo ministarstvo. “O potezima ministra zdravstva i vlade ovisi hoćemo li mi pozvati sve liječnike da rade po normativima. To znači da će se liste čekanja sigurno povećati, a onda će to pacijentima trebati objašnjavati ministar i vlada.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.