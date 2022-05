Liječnica o Ćorušiću: Teško je to slušati i gledati jer vam je kolega

Podijeli:







Izvor: N1

Zamjenica ravnatelja zagrebačke Hitne medicinske pomoći i liječnica Slobodanka Keleuva bila je gošća Newsnighta.

Osvrnula se na posljednje informacije koje su se u medijima pojavile oko ravnatelja KBC-a Zagreb Ante Ćorušića.

“Teško je slušati i gledati jer vam je kolega. Pitate se je li to stvarno moguće. Kolega Ćorušić i ja smo generacija, studirali smo skupa. Što se tiče izbora ravnatelja, mi svi znamo da je to politički izbor nego stručni izbor vodstva bolnice, u bilo kojoj zdravstvenoj instituciji. Sigurno da će svaka opcija gurati svog kandidata. Zašto u tom trenutku je Čorušić izabran za ravnatelja, sigurno da može govoriti tadašnji ministar”, rekla je Keleuva.

Upitana može li Ćorušić ostati na mjestu ravnatelja KBC-a Zagreb nakon svojih izjava i posljednjih saznanja, odgovara:

“Na to pitanje će vam sigurno moći odgovoriti ministar zdravstva. O tome odlučuje država na temelju izvješća Upravnog vijeća. Sigurno da će tu biti vaganje koliko je to kvalitetno, odnosno nije kvalitetno. Svaki čovjek ima nekakve svoje manjkavosti, ali tko je savršen. Ne mislim da može ostati, ali ne mogu ja u ime bilo koga u ovoj državi reći ili ne”, smatra.

Kaže da je potrebno dobiti sve relevantne podatke da biste mogli donijeti kvalitetnu odluku.

“Kada vodite jednu kuću, ja sam vodila zagrebačku hitnu i nastojite raditi maksimalno po svojoj savjesti. Ja sam sigurna da će ministar Beroš donijeti ispravnu odluku na temelju svih izvješća koje će dobiti”, rekla je.

Komentirala je i Ćorušićevu izjavu u emisiji Nedjeljom u 2 emitiranoj na HRT-u u kojoj je rekao da je ženi izvadio krivi jajnik.

“U tom trenutku mislim da je to bila nesmotrena izjava. Činjenica je da ne bi voljela da mi netko izvadi jajnik koji je zdrav. Morate razmišljati unaprijed i ne dati tako nesmotrenu izjavu. Mislim da možda nije bio svjestan svoje izjave, kad govorite morate se čuti što govorite. Ako vas slušaju ljudi, onda morate biti koncizni”, kazala je.

Slučaj Mirele Čavajde

Govoreći o slučaju Mirele Čavajde, rekla je da je apsolutno neprimjereno da je ona proživljala psihičku traumu toliko dana.

“Sigurno je ona svoje dijete željela, ali saznajući jednu takvu tragediju morala je ponovno sve to proživljavati. Na Medicinskom fakultetu imate i ginekologiju pa smo od naših starih profesora čuli da do 10. tjedna ima artificijalni abortus, a nakon toga inducirani porod. Prvenstveno se uvijek gledao život majke. Vrlo često se na račun ploda moralo spasiti majčin život. Ako se bira, onda se bira čiji se mora spasiti, a to je mama. Iziritirali su me kolege da u svim bolnicama manje više postoji priziv savjesti. Nema problema, ali onda treba osigurati da barem 50 posto liječnika nema priziv savjesti”, ističe.

Povjerenje u zdravstveni sustav

Govorila je i o povjerenju u zdravstveni sustav, Keleuva smatra da ga građani mogu imati.

“Mislim da još uvijek većina kolega su altruisti u svom poslu. Rade ga savjesno, korektno, profesionalno. Puno puta sam usporedila naš posao s kolegama iz Njemačke i Italije i rekli su da radimo isto kao i mi. U onom trenutku kad pacijent dolazi u ambulantu, kliniku ili na hitnu, u tom trenutku mora postojati međusobno povjerenje”, kazala je.

Osvrnula se i na navodni slučaj nestanka lijekova u vrijednosti dva milijuna kuna u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh, za što je ministar Beroš rekao da se istražuje.

“Moram priznati da vjerujem da nije nestalo. Postoji Zakon o javnoj nabavi i ako je ta javna nabava prošla, te lijekove je taj subjekt dostavio bolnici. I KB Sveti Duh ima centralnu ljekarnu i mora postojati podatak tko je zaprimio skupe lijekove. U takvim situacijama svaki odjel koji zatraži određeni broj kutija lijekova, sigurno da mora evidentirati tko je uzeo nešto na tom centralnom skladištu. Neobično mi je da ako su lijekovi ušli u bolnicu i ako je netko to preuzeo, morao to spremiti u centralnu ljekarnu. I mi vodimo u hitnoj evidenciju koliko je lijekova potrošeno”, objašnjava.

