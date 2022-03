Lakušić o obnovi: Materijal je skup i nedostupan, troškovi mogu rasti 30 posto

Podijeli:







Dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu Stjepan Lakušić, koji najesen stupa na dužnost novog rektora Sveučilišta u Zagrebu, bio je gost Točke na tjedan, gdje je govorio o obnovi potresom pogođenih područja.

Lakušić je ukazao na ono što je učinjeno oko obnove u protekle dvije godine, a što građani ne vide.

“U prva dva mjeseca nakon potresa iznjedrena je prva verzija zakona koji je bio puno kraći i bili su skraćeni procesi javne nabave. Tada je taj zakon poprimio žestoki napad da će biti manipulacija. Sada se pokazuje da prva verzija Zakona o obnovi bila najbolja opcija – kratko, jasno, brzo. On je doživio velike izmjene i sada imamo taj složeni mehanizam od dokumenta. Napisan je kao da imamo sve njemačke preduvjete, a realnost je hrvatska”, pojasnio je.

Istaknuo je da je puno toga u fazi projektiranja ili je završeno projektiranje.

“Pogotovo u javnom sektoru, gdje i kreću procesi javne nabave za izvedbu. Ali tu ćemo naići na problem. Tko će to realizirati? Koje su to firme koje nemaju ugovorene poslove u iduće dvije godine da mogu odmah krenuti u taj dio? Gdje je ta količina materijala koju će ugraditi, a tržište je sada poremećeno i ratnim djelovanjima? To će sve vremenski produžiti, i ne malo, to je opet jedna godina, ali bit će vidljivi rezultati”, kazao je Lakušić.

Smatra da se dio oko obnove stambenih i višestambenih objekata “zapetljalo u odnosima Fonda i Grada Zagreba, odnosno Minstarstva”.

Dodaje da su ti manji objekti trebali biti prije realizirani, te da se trebalo “zaboraviti u ovom dijelu imovinsko-pravne odnose, trebalo se inženjerski riješiti, a ovo drugo nek prati. Bitno je da ljudi budu u kućama, a taj dio papirologije može se riješiti kasnije.”

Kao najveći problem za obnovu istaknuo je nedostatak materijala i povećanje cijena.

“Davali smo ideje da bi bilo dobro da država ima skladište materijala, da država ima zalihe materijala kada se krene da se ne staje. Međutim, sada su se poremtili ti odnosi nabavke i čekanja. To može biti nešto na što nitko nije računao. Još jedan rizik je povećanje cijena. U kratko vrijeme silna mobilizacija radnika koji će se tražiti po bilo kojem dijelu Europe ili svijeta te cijena materijala koja raste. Povećanje cijena će sigurno imati dodatan utjecaj. Da je to i 30 posto, to je ogromna količina novca koja se mora negdje pronaći”, kazao je.

