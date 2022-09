Ladišić: Mediji su posrednici između lažnih vijesti i pravih činjenica

Podijeli:







Izvor: N1

News direktor N1 televizije Tihomir Ladišić u Novom danu javio se iz Rovinja, gdje je u tijeku s 15. Weekend Media Festival, koji okuplja više od stotinu govornika i predavača na nekoliko desetaka predavanja i panela. Govorio je o izazovima medijskog djelovanja u dobu fake newsa, a to je tema o kojoj će govoriti i na panelu "smrt činjenica".

“Ovo će biti jedan od zanimljivijih panela. Gostuju ljudi iz medija i iz Europske komisije, koja u Zagrebu provodi program protiv dezinformacija i lažnih vijesti. Bit će zanimljivo i čuti koje su najveće lažne vijesti koje su se plasirale proteklih godina. Jedna od tema bit će covid, od kojeg je umrlo više od 16.000 ljudi, koji je bio područje s najviše dezinformacija”, rekao je Ladišić.

Kako navodi, jedna od glavnih tema bit će lažne činjenice koje su se slučajno našle u eteru, ali i one koje su namjerno plasirane. “One su smišljene kako bi nanijele štetu. Važno je naglasiti da je u Hrvatskoj čak 15 do 50 posto ljudi spremno povjerovati u jednu od teorija zavjere. To daje dodatnu težinu i značaj medijima, koji bi trebali prepoznavati prave činjenice od onih lažnih”, rekao je.

“To je sudbina medija. Možeš biti netko tko će plasirati neistine pa zaraditi klikove i gledanost, ili biti izložen napadima jer iznosiš činjenice i istinu. Mislim da je velik dio medija u Hrvatskoj prepoznao taj značaj istine, a poseban problem su društvene mreže, jer upravo iz tih izvora dolaze najzlonamjernije činjenice. Treba podsjetiti koliko su na društvenim mrežama bile istaknute neistine. Mislim da se nikakvim dekretima i zabranama ne može utjecati na medije ili društvo, samo upornim radom i dokazivanjem činjenica. To je težak i dug proces, ali tu je glavna uloga medija, jer mi smo posrednici između lažnih vijesti i pravih činjenica”, rekao je Ladišić.