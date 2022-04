Kroflin: Plenković je dolaskom na pregovore sa sindikatima odradio dobar PR

Podijeli:







Makroekonomist Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin bio je gost Newsrooma i govorio o pregovorima Vlade i sindikata oko povećanja osnovica plaća.

Kaže da dogovorom s Vladom ne mogu biti zadovoljni s obzirom na okolnosti i to koliko su dugo pregovori trajali.

“Naprosto, ako ostane ova godina na povećanju plaće od 4 posto, morate znati da je to ako uspoređujemo godišnju razinu samo 2,3 posto. Nedavno je Vlada izašla s projekcijom inflacije za ovu godinu koja iznosi 7,8 posto. To je zapravo onda realan pad plaća naših članova i to ozbiljno realni pad od 5 i nešto posto”, pojašnjava Kroflin.

Tek nakon što je premijer stigao na sastanak sa sindikatima, postignut je dogovor, što je i sam Plenković potvrdio u utorak.

“Ja bih rekao da je premijer odradio dobar PR za sebe ovim potezom. Mi smo jako dugo pregovarali i pregovarački odbor Vlade je bio izuzetno rigidan. Zapravo su od početka pregovora u tih 4 mjeseca pomaknuo minimalno, dok su sindikati stalno tražili neko približavanje i zapravo tražili kompromis i moguće postizanje dogovora”, govori Kroflin i kaže da mislim da nitko od sindikata time nije zadovoljan.

“To je manje od onoga što smo zahtijevali”

Kaže da nije vidio da netko pršti od zadovoljstva zbog tog dogovora.

“To je manje od onoga što smo mi zahtijevali i manje od onoga što smo mi tražili. Ja nisam vidio ni po medijskim reakcijama neko zadovoljstvo”, ističe.

Ipak, napominje da je činjenica da je na sastanku s premijerom došlo do određenog pomaka s vladine strane.

“Nismo postigli ono s čime smo u te pregovore krenuli. Pregovarački proces uvijek završi nekim kompromisom. Sindikati su u ovom trenutku za stolom postigli ono što su mogli postići. Pregovori ne bi trajali četiri mjeseca da nismo htjeli nešto postići”, pojašnjava on.

