Podijeli:







Izvor: N1

Analitičar Žarko Puhovski u Newsroomu je govorio o krizi vlasti u Zagrebu koja se pojavila nakon što je SDP prekinuo sporazum s Možemo! u zagrebačkoj Skupštini.

Govoreći o pozadini odluke o prekidu sporazuma, Puhovski je rekao da gradska organizacija SDP-a sabotira dogovor stranke u cjelini s Možemo!.

“To je njihova pozicija zadnjih nekoliko mjeseci. Sada se pojavila gradska organizacija koja sabotira Možemo!. Pojavila se sada priča o Trgu maršala Tita, što je nešto što očito otežava priču ovima koji vode grad. Zanimljivo je da nitko nije govorio o Trgu predsjednika Tita nego o Trgu maršala Tita. Dok je bio maršal, Tito je bio staljinist, a temeljno načelo staljinista jest oni koji nisu s nama su protiv nas. To znači ili ste naši saveznici, to znači korisni idioti, ili ste protiv nas. To se sada nameće, niste s nama sasvim, ne slušate naše stvari, koliko god mi bili slabi, i oni prekidaju suradnju. Tomašević ima pravo da su odbijali sastanke”, rekao je Puhovski.

VEZANE VIJESTI Petek naveo razloge zbog kojih je pukla koalicija između SDP-a i Možemo! Tomašević: Ako su novi izbori cijena da me nitko ne ucjenjuje, ja sam spreman

Što se tiče scenarija koji bi sada mogli uslijediti, Puhovski je rekao:

“Uvjeren sam da će oni naći većinu u sadašnjoj Skupštini, a ako ne, bit će izbori. Sad se još čini jasno da Tomašević ne može izgubiti izbore, ali Možemo! niti slučajno ne može proći jednako dobro, a SDP će proći katastrofalno.”

Upozorio je da svi politički akteri svojim ponašanjem koriste HDZ-u.

“Na ljevici i na desnici ispada kao da Andrej Plenković piše scenarij političkog zbivanja u Hrvatskoj, kao da imamo glumljenu oporbu. Desnica pomaže HDZ-u, ljevica pomaže HDZ-u i on ne mora ništa raditi. To je zabrinjavajuće za pluralizam bez kojeg nema demokracije”, rekao je.

“Gotovac sabotira i Grbina i Tomaševića”

Puhovski se slaže da je Gotovac žrtva svog političkog neiskustva, baš kao i Tomašević, ali napominje da je ipak prošlo dovoljno vremena te da se moglo naučiti.

“To nisu ispodprosječno inteligentni ljudi, mogli su, ako ništa, iz knjiga naučiti. Tu nije dovoljno govoriti o neiskustvu. Tu se radi o direktnom lupanju glavom o zid iz nekih svjetonazorskih ili drugih razloga”, rekao je Puhovski pa nastavio:

“Gotovac računa na to da se Grbin i društvo neće usuditi opet raspustiti organizaciju jer bi to bio skandal, a s druge strane i ovo sve je skandal. Ako se oni izvuku od Tomaševića ili se dogodi raskol pa neki ostanu s Tomaševićem, a drugi odu, onda ćemo imati situaciju koja se svodi na situaciju – i poslije Bandića, Bandić. Bandićeva slika se pojavljuje sadržajno u ovom ponašanju jer će biti pretrčavanja ili žetončića. Nije to ista politika kao Bandićeva, ali neki metodički obrasci su očito takvi da se ponavljaju.”

Za kritiku suradnje gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem kaže da je promašena jer on to mora, ali dodaje da ima drugih razloga za kritiku te stranke.

“Puno je razloga za kritiku Možemo! Doista velik dio obećanja nisu ispunili, kao stranka se nisu uspjeli organizirati. Ali sada ispada da nije riječ o lošoj organiziranosti Možemo! nego SDP-a. Apsurdno”, dodaje.

Smatra da se tu radi zapravo o provokaciji Gotovca.

“To je ono što sam nazvao sabotažom. Formalno sabotiram Tomaševića, ali zapravo sabotiram Grbina jer on ima dvije podjednako loše opcije. Ako pređe preko toga i prihvati da Gotovac vodi igru, sam je sebi oduzeo jedan dio ingerencije i oštetio bilo kakvu šansu da SDP bude vođa neke koalicije na nacionalnoj razini. Ako opet istjera Gotovca i one koji bi bili uz njega, reći se da se čišćenje nastavlja”, kazao je.

Kao problem SDP-a, Puhovski je istaknuo da je ta stranka izgubila socijalnu bazu.

“I sve drugo je lepršanje oko primitivnih varijanti ideologije”, zaključio je.