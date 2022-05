Podijeli:







Predsjednik HSS-a Krešo Beljak gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao situaciju u zdravstvu kao i novog zakon o pobačaju, a dotaknuo se i stanja u Europi u odnosu na rusku invaziju na Ukrajinu.

“Mislim da prijedlog neće proći jer među vladajućima ne postoji hrabrost da se suprotstave modernim inkvizitorima, konzervativcima koji nas guraju duboko u prošlost. Siguran sam da i većina HDZ-ovaca, a posebno liberalne stranke koje im drže većinu, da podržavaju civilizacijske dosege što se tiče prava žena, ali da neće glasati iz osobnih stavova. Da treba novi zakon, to misle svi, uključujući i Ustavni sud… Potrebno je izbjeći ovakve sulude rasprave koje završavaju uvredama”, rekao je Krešo Beljak.

Na pitanje zašto Andrej Plenković ne promijeni zakon dodaje: “Kukavica je. Njegov krajnji cilj nije Hrvatska, on se vidi negdje drugdje i ne želi ugroziti tu ambiciju. Čeka da prođe mandat i onda će otići u Europu. Briga ga je za Hrvatsku, gleda samo svoje interese. Zakon se može jedino dodatno liberalizirati, a onda će ga napasti desnica i tu može puno izgubiti. Da trebaju veće restrikcije, to bi već napravili.”

Podržava ideju prosvjeda, ali na njemu nije bio: “Nisam bio ni na jednom prosvjedu jer mi se gadilo slikanje političara na takvim prosvjedima. Cijenim kolege koji su otišli i dali podršku, ja već godinama o toj temi govorim. Smatram da žena ima pravo na izbor, a ovaj slučaj koji se dogodio, to je tragedija. Nitko se ne može staviti u njenu kožu, što god odlučila, čeka je životna tragedija. Grozna je situacija i Hrvatska kao socijalna država nije napravila ama baš ništa da se toj ženi pomogne na bilo koji način. Ostavljena je sama i zahvaljujući tome što je bila dovoljno glasna, digla je javnost na noge i nadam se da na tome neće stati jer ona nije jedina.”

O prizivu savjesti Beljak je rekao: “Ni liječnicima to nije zahvalan posao, nitko to ne voli, ali to je civilizacijski domet.”

“JI Europe je veće bure baruta od Skandinavije”

Na pitanje griješi li Zoran Milanović kad prijeti blokadom ulasku Finske i Švedske u NATO, Beljak je istaknuo:

“Ne, zašto ne bismo iskoristili svoje pravne mehanizme? Mislim da je jugoistok Europe veće bure baruta nego Skadinavija, mislim da smo u većim problemima od Finaca i Šveđana. To je normalan diplomatski način rješavanja problema. NATO nam daje sigurnost – vidjeli smo tu sigurnost kad je pao dron u Zagrebu… Po mojim informacijama bit će dogovor veleposlanika. Morat će se dogovoriti. Sigurno je u hrvatskom interesu da nismo granična zemlja niti EU-a niti NATO-a. Je li nam bolje da su u Bosanskoj Dubici potencijalni protivnici ili saveznici? Što je bolje za Hrvatsku? Zašto Srbija i mi ne bismo bili saveznici u NATO-u?”

