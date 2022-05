Krešić o odvojenom protokolu državnog vrha: Hranj se sigurno osjeća nelagodno

Podijeli:







Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora, u Novom danu, govorio je o stanju u Hrvatskoj vojsci (HV), navodeći da u nju treba ulagati u vrijeme mira da bi bila kompatabilna s NATO-om.

Osvrnuo se na pad drona u Zagrebu, navodeći da je letjelica prešla tri zemlje, a nitko nije reagirao.

“Mi to u budućnosti ne smijemo dozvoliti. Ako budemo imali uspješnu i malu vojsku, bit će siguran i hrvatski narod, a i Hrvatska kao članica NATO-a”, rekao je Krešić.

Osvrnuo se i na odvojene protokole državnog vrha povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske.

“Podjela nikakva nije dobra, a podjela ovog oblika nikako. Sigurno se i admiral i načelnik glavnog stožera Hranj osjeća nelagodno, kome se javiti – ministru obrane ili vrhovniku, sigurno mu nije lako. Ali, nije lako ni vojniku, ni generalu ni časniku. Mislim da bi te podjele trebale stati jer bez dogovora nema rješenja. I ratovi su bili pa su kasnije sjeli za stol i dogovorili se”, istaknuo je Krešić.

Kaže da je Vlada izabrana te da je ministar obrane legitimni predstavnik u ministarstvu obrane, a isto vrijedi i za predjsednika RH.

“Trebalo bi prestati s raspravama koje su nebitne i koje štetei vojsci i društvu”, dodao je.

Optužnice iz Srbije: Tajming je politički

Krešić je komentirao optužnice iz Srbije za akciju “Oluja”, a navodi da su u Generalskom zboru razgovorali o tome.

“Nama je i član jedan od tih pilota zapovjednika, to su moralni ljudi vrhunske osposobljenosti, kvalitete i kao ljudi i kao piloti i kao zapovjednici. Analiziramo svaki detalj, ali je zanimljivo da je nakon toliko godina da je tek sad podignuta optužnica i to u vremenu par dana prije Dana kopnene vojske i Hrvatske vojske. To sve liči na neke političke poruke – kad im paše dižu optužnice, kad ne paše, ne dižu. Mislim da je tajming politički”, smatra Krešić.

“Srbija si ne može uzeti ekskluzivno pravo da na području ex-Jugoslavije da može protiv bilo kojeg građana podignuti optužnicu i suditi ga”, dodao je.

Istaknuo je da se treba baviti budućnosti, mladima i njihovim ostankom. Dodaje da je prošlo puno vremena i da treba raščistiti mnoga pitanja.

“U Hrvatskoj je poginulo 402 djece u Domovinskom ratu, u Slavnonskom Brodu od granata 28 ih je poginulo. Ti roditelji isto očekuju, tko je to učinio, nitko nije podignuo optužnicu, a da ne govorim o brojci nestalih, 1838 majki, supruga traže kosti, a nitko nije pokazao gdje su. To je teško breme rata”, rekao je Krešić.

