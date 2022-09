Kovačić prihvatio, a onda odbio ući u Upravu INA-e. Štern: To je mudar potez

Podijeli:







Izvor: N1, Ilustracija

Bivši generalni direktor INA-e Davor Štern komentiroa je novu blamažu s INA-om, odnosno zahtjev predsjednika Vlade da članovi Uprave daju ostavke koji oni naprosto odbijaju. Sve to u jeku energetske krize...

U razgovoru za RTL, Štern je rekao kako smatra da Revizijski odbor nije imao toliko uvida u poslovanje kao Nadzorni odbor. “Možda bi trebalo postaviti pitanje odgovornosti Nadzornog odbora, a tek onda Revizijskog odbora.”

“NO jest na neki način zakazao. NO nije zakazao u kontroli kompanije koliko u nastojanjima da se promijeni sustav upravljanja kompanijom koji je posljedično doveo do ovog slučaja, možda i drugih. U svakom slučaju, u uvjetima u kojima su radili, mi smo još dok sam bio na čelu NO 2012. tražili promjenu modela upravljanja”, kazao je Štern.

Upitan je li onda možda zakazao Damir Vanđelić koji je bio na čelu NO-a, Štern kaže kako ne bi njega posebno izdvajao.

“Pogotovo u promijenjem uvjetima energetike cijelog svijeta, mislim da se ozbiljno treba pristupiti preispitivanju odnosa i sudjelovanja u takvoj jednoj kompliciranoj zajednici kao što je INA.”

Govoreći o slučaju Emanuela Kovačića koji je prvo pristao na prijedlog Vlade da uđe u Upravu INA-e, a onda odustao u zadnji trenutak, Štern je rekao:”Mislim da je to njegov vrlo pametan potez. Jer u ovim uvjetima ako se ništa ne promijeni, ne može se jamčiti budućim članovima uprave koji nemaju nikakvog utjecaja na poslovanje, da se opet neće netko naći u sličnoj situaciji. U takvim uvjetima mislim da je njegov potez bio mudar.”

U ovim uvjetima svejedno je hoće li članovi Uprave otići i hoće li ih zamijeniti netko drugi, smatra on. “Ako se ne promijeni lista ovlaštenja za donošenje odluka i način upravljanja INA-om gdje se odluke donose 400 kilometara dalje od nje, mislim da bilo tko tko bi bio u toj upravi, tu možda i leži odgovor zašto oni odbijaju dati ostavke – zato što se prvo mora dokazati njihova izravna krivnja u ovome što se dogodilo, a slijedom toga bi dobili ili ne bi dobili odlukom nekog sudskog organa obeštećenje”, kazao je Štern RTL-u.

“Oni imaju ugovor”, ističe Štern na pitanje eventualne spornosti da ih je Vlada imenovala, a sad ih želi maknuti, “ako im se dokaže da su prekršili ugovor, onda je jasno da Vlada ima pravo. Ako nisu prekršili ugovor, a to je već čisto pravno pitanje, e onda je njihova pozicija razumljiva.”

