Bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Moskvi bio je gost Dnevnika N1.

Osvrnuo se na trenutnu situaciju u BiH, rekavši da je današnja BiH rezultat primjene Daytona.

“Dayton je rezultat želje svih tad aktualnih sudionika da se rat u BiH što prije završi. Pritom je hrvatska strana bila u nepovoljnom položaju zbog prijetnje izglasavanja sankcija u Vijeću sigurnost zbog politike Republike Hrvatske prema Republici Herceg Bosni. Zbog toga je prihvaćeno neko hibridno rješenje koje je donijelo mir u BiH, ali i stvorilo probleme.

U osnovi, Milošević i Tuđman su imali isto razumijevanje naroda kao plemenske zajednice, a ne kao političke zajednice ravnopravnih građana. Kad se danas govori o BiH, na spomen građanske države pobune se i Srbi i Hrvati, zato što je njihovo razumijevanje naroda onakvo kakvo je bilo Miloševićevo i Tuđmanovo razumijevanje naroda u vrijeme kad je Daytonski sporazum stvaran”, rekao je.

Kovačević napominje da ako imamo federaciju kao jedan od entiteta, da bi bilo opravdano postaviti pitanje koji su konstitutivni dijelovi te federacije. “To bi vjerojatno podrazumijevalo potpunu reviziju cijelog Daytonskog sporazuma”, kaže.

Komentirao je i posjet predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela Beogradu i Sarajevu, rekavši da on nema pretjerano mnogo smisla.

“Charles Michel nema nikakav novi mandat. On nije nikakav autonomni politički igrač koji bi mogao promijeniti stajalište EU o Zapadnom Balkanu i BiH. On premda nosi titulu predsjednika Europskog vijeća, on je zapravo tajnik, a odluke donose predsjednici Vlada i država. On može zastupati jedino politiku Europskog vijeća, ta politika je u odnosu prema BiH nedorečena. Ona se svodi na to da se izbori moraju održati prema postojećim zakonima”, govori.

Kovačević smatra da nije realno očekivati da će se prije izbora dogoditi neke veće promjene.

“Tko što želi u BiH, to bi trebali ključni bosanskohercegovački igrači jasno reći što žele. Hrvatska bi trebala definirati svoje vanjskopolitičke interese i svoju politiku prema BiH”, rekao je bivši veleposlanik.

