Izvor: N1

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt nametnuo je u srijedu djelomične izmjene izbornog zakona no one su uglavnom tehničke prirode i ostaje otvoreno pitanje načina popune Doma naroda parlamenta Federacije BiH koje hrvatske stranke smatraju ključnim. Schmidt je u izjavi medijima u Sarajevu potvrdio da je od danas na snazi paket izmjena izbornog zakona što ga je donio temeljem svojih bonskih ovlasti. O tome smo u N1 Studiju uživo razgovarali s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačem.

“Očekivalo se da će visoki predstavnik na temelju konsenzusa među dionicima održavanja mira u BiH – operativnim dionicima, napraviti više, posebno za Hrvate u BiH, posebno na nepravdi koja je Hrvatima nanesena nakon formiranja Federacije. Ovo je loše i za EU i zapad, jer ako oni ne mogu riješiti pitanje BiH, kako riješiti pitanje rata protiv Ukrajine”, upitao je Miro Kovač.

Oko Schmidtove odluke su se javila veleposlanstva Velike Britanije i SAD-a, ali nije veleposlanstvo Njemačke, a Schmidt očito nije bio doboljno hrabar riješiti pitanje Hrvata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

“Među bošnjačkim političarima postoji dosta snaga koji žele pretvoriti Feredaciju u džumhurija, ili džamahiriju. Na prosvjedima nisu bili ljudi iz civilnog društva, nego ljudi iz političkih stranaka. Te ljude ne bih nazvao ruljom, nego bih rekao da su bili instrumentalizirani od strane svojih vođa.

Prije nekoliko godina jedan je bošnjački političar u svom dugom izlaganju rekao da postoje želje da se Federacija pretvodi u islamsku republiku. Tome nije pridana nikakva pozornost. Mi smo tu izjavu primjetili, ali izvan tih okvira – nije bilo ničega”, rekao je Miro Kovač.

Prosvjede ispred veleposlanstva podržava Iran

Istaknuo je kako se Hrvatska ne petlja, nego radi svoj posao.

“Ako se Hrvatska petlja, to čine i Njemačka, i njemački europarlamentarci. S tim da Hrvatska, uvjetno, ima pravo nešto reći, jer je potpisnica sporazuma iz Daytona. Ovo jučer je bio poraz vladavine prava. Postoji presuda koja se ne poštuje, a događa se cirkus. To je opasno po kredibilitet međunarodne zajednice i zapada. Prosvjede ispred veleposlanstva podržava Iran”, rekao je Kovač o prosvjedima više tisuća ljudi koji su se okupili u ponedjeljak navečer u Sarajevu pred sjedištem Ureda visokog predstavnika, kako bi iskazali nezadovoljstvo najavljenim izmjenama izbornog zakona te zemlje.

U glavama nekih stranačkih čelnika u BiH postoji ideja o mogućnosti ratovanja

Dodao je kako je uvjeren u dobre namjere Christiana Schmidta, jer on želi da se postigne ravnopravsnost konstitutivnih naroda.

“No, on ne može djelovati tek tako. Mora biti ukorjenjen u svom djelovanju, a ako se Njemačko veleposlanstvo ne oglašava, nego samo britansko i SAD-a… On se osjeća kao da nema potpunu potporu. Ako se ne dogode razgovori između Hrvata i Bošnjaka, vjerujem da će on nametnuti promjene”, kazao je Kovač.

Naglasio je kako ljudi građansku BiH koriste kao paravan za pretvaranje FBiH u islamsku republiku.

“Izjave o tome da Hrvati stanu u dva vagona… Izjavu Bakira Izetbegovića o tome da su se Bošnjaci pobrojali i da znaju koliko ih je ‘za slučaj da dođe do najgoreg scenarija’… To govori o tome da postoji u glavama nekih ljudi u BiH, koji su stranački čelnici, ideja o mogućnosti ratovanja. Srbi nisu motivirani za ratovanje u BiH. Srpski nacionalizam odgovoran je za rat u BiH. Hrvati u BiH su spasili BiH, a sada je najveća opasnost bošnjački nacionalizam koji prijeti da rasturi FBiH, da stvori džumhuriju, da Hrvate ostavi samo u Hercegovini, južnoj Bosni, da se Hrvate u srednjoj Bosni asimilira – to nema veze s Daytonom, građanskom BiH, o čemu već dugo slušamo…

To se miješa s narativom o priči da su Bošnjaci žrtve, da su muslimani nove žrtve u Europe, da su novi Židovi, da se muslimane treba iskoristiti za revoluciju političkog ustrojstva u Europi”, kazao je Kovač.

Hrvati su nužno ljepilo u BiH

Rekao je kako se ne radi o stvaranju građanske republike, nažalost, nego bošnjačke republike, da se Hrvate razvlasti. A Hrvati su nužno ljepilo u BiH, jer bez njih su tu samo Republika Srpska i Federacija. Hrvati nisu dijelili BiH, nego spašavali sebe i BiH.

Hrvatski predstavnici žele očuvati hrvatski korpus u BiH. Prosvjed u Sarajevu bio je demonstracija i isijavanje mržnje prema Hrvatima. Hrvatima nije interes da ne budu u BiH, nego da budu što čvršći i kompaktniji u BiH, te da u Hrvatskoj imaju oslonac koji ih štiti u BiH. Misao koju širim je da Hrvati budu, kao Nijemci u Belgiji u Valoniji. No, Izetbegović kaže kako to Hrvatima ne pripada – ponaša se kao jedini čuvar Ustava BiH”, rekao je Kovač.

Pelješki most

Kazao je kako je ponosan što je Pelješki most izgrađen, jer se time povezao cijeli teritorij.

“Sjetimo se da su bošnjački političari htjeli spriječiti izgradnju mosta. Orkestrirala se histerija protiv izgradnje mosta, a rekao sam im da se gradnja mosta ne može spriječiti. Most će koristiti svi, ne samo Hrvati, nego i državljani BiH na putu ka svojim vikendicama na jugu Hrvatske. Most je lijep, koristan, logičan”, kazao je.

Spomenuo je kako bi dobro bilo napraviti i željeznički most.

“Uvjeren sam da ćemo nastaviti djelovati pametno i da ćemo nastaviti raditi protiv diskriminacije Hrvata u BiH. Jer je jedina alternativa – raspad BiH. Pretvaranje Federacije u bošnjačku republiku je neprihvatljivo, kršenje spora”, kazao je Kovač.

