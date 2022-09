Podijeli:







Izvor: Unsplash/Ilustracija

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je u Dnevniku N1 televizije aktualne teme. Posebno se osvrnuo na izbore u Italiji na kojima se očekuje pobjeda desničarske stranke Braća Italije koju vodi Giorgia Meloni.

Na pitanje treba li Europa strepiti od pobjede Meloni u Italiji, Kovač kaže kako prema dosadašnjim anketama ona zaista hoće pobijediti. “Tu je puno folklora, ne treba dramatizirati. Ona je svoju komunikaciju već promijenila, izbacila je člana stranke jer je imao fašističke ispade…”, govori Kovač dodajući kako

“Italija je u velikim problemima, ima 150 posto BDP-a duga i ne mogu si dopustiti akrobacije. Cijeli proces europske integracije je nemoguće poništiti iz Italije. Vidjeli smo koliko je problema bilo s izlaskom Velike Britanije, a to još traje. Italija si ništa ne može dopustiti, ona je zarobljenica eura, ovisna je o njemu i spašavanju iz Europe, Italija moli Boga da dobije te novce, najavili su da će tražiti veći iznos. Kako ja to vidim, tu je puno folklora, puno političkih stvari za šire mase. Ona je novo lice, žena je, mogla bi biti predsjednica vlade, ali ona neće moći puno napraviti. Postoji regija u kojoj vlada njena stranka i čitamo da to tamo dobro funkcionira. U velikoj mjeri ovo vidim kao neku vestu promidžbe u izbornoj kampanji i mislim da ona ne može napraviti sistemski rez prema EU-u. Italija je slaba i nije čimbenik u EU-u”, kaže bivši ministar.

Uspoređujući stanje u Italiji s onimu Mađarskoj, Kovač kaže kako očekuje da će se do kraja godine naći rješenje za problem između Mađarske i EU-a. “Ako će pregovarati Orban, onda to očekujem i od Italije koja je u mnogo goroj situaciji. Italija ima velike strukturne probleme. Italije nije idejno ravnopravna s Njemačkom i Francuskom, to nije dobro za Europu, ona je danas bolesna članica EU-a. Volio bih da se to promijeni za dobrobit EU-u”, govori. Dodaje i kako nije važno tko će u konačnici dobiti ove izbore, da će nastaviti funkcionirati. “Za Itlaiju se ne bojim, ako žele opstati, morat će surađivati”, kaže.

“Meloni se odrekla proputinovskog kursa, ona je američki orijentirana i podržava Ukrajinu. Ima tu disonantnih tonova, ali će ih želja za vlašću držati zajedno”, kaže.

Situacija u Ukrajini

Govoreći u situaciji u Ukrajini, KOvač kaže kako je Putin ozbiljno poručio da stvari shvaća još ozbiljnije. “Dosad su oni koji su na terenu uglavnom ljudi iz etničkih manjina, to su ljudi koji su na terenu u Ukrajini, nema puno mobiliziranih iz ruskih gradova, metropola. On to sad shvaća vrlo ozbiljno. On sada želi anektirati ta područja. Pitanje je želi li ih zadržati, ali on želi stvoriti dojam da Rusija brani sebe od Ukrajinaca koji su nacisti, fašisti… Kako će ta priča završiti, mi ne znamo. Iz svog iskustva znamo da Putina za stol mogu dovesti samo pobjede Ukrajinaca na terenu. Želimo vjerovati da neće doći do eskalacije koja se nikad ne smije isključiti”, govori.

“Putinova glava sad ovisi o ishodu agresije na Ukrajinu”, zaključuje.

