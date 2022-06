Kotromanović: Ne vidim kako Ukrajina može pobijediti

Podijeli:







Izvor: N1

Ratnu situaciju na 125. dan ruske invazije, ali i dogovor Finske i Švedske s Turskom komentirao je bivši ministar obrane i vojni analitičar Ante Kotromanović.

Na pitanje o izjavi ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova da ruske snage nisu gađali šoping-centar nego hangar s američkim streljivom, Kotromanović na RTL-u odgovara:

“Sve je moguće, pravu informaciju ovdje nemamo. Ako je vjerovati ukrajinskoj strani, čemu sam više sklon, to je bio trgovački centar u kojem je prema prvim informacijama poginulo 18 ljudi, a mnogi su nestali i ranjeni. Sada, da li su oni u nekakvom međuprostoru imali skladište streljiva, moguće je i to, ali u svakom slučaju, jako puno je civila poginulo.”

“Ne vidim kako Ukrajina može pobijediti”

Rekao je i kako su točne analize prema kojima se situacija okrenula u rusku korist. Rusi su se u početku mučili, imali su tri fronta od kojih su dva su zatvorili, podcijenili su Ukrajince koji su izvodili snažan otpor, no analitičar ipak ne vidi način na koji bi Ukrajina u konačnici mogla izaći kao pobjednica u ratu.

“Izgubili su skoro 30% teritorija. Žive od vojne prve pomoći koju dobivaju sa zapada. S druge strane, Rusija na svom teritoriju ima snažne, razvijene vojne kapacitete. Mogu na desetke tenkova, aviona, borbenih oklopnih vozila i različitih vrsta topništva izbaciti u jedan dan. Njihova logistika ide redovito. Sve ovisi o time što će se dogoditi u budućnosti, da li će se Rusi zadovoljiti s osvojene dvije pokrajine, tamo gdje je živjelo dosta ljudi proruski nastrojenih, koji su govorili Ruski, ili će nastaviti svoje aktivnosti prema jugu ili sjeveru. Mi to još ne znamo. Po meni, šanse su 50-50. U svakom slučaju, Ukrajince čeka dugo i sparno ljeto i ja se nadam da će oni u nekom svom budućem periodu smoći snage i izvući te rezerve”, kaže.

Objasnio je da Ukrajincima treba barem 20 do 30 tisuća svježih vojnika, 500 do 1000 tenkova, topništvo i ostala oprema kako bi mogli u nekakvom napadu vratiti taj teritorij koji je sada okupiran.

“Vrlo je teško braniti se kada neprijatelj stalno grize, kada užasno je aktivan, kada po cijelom teritoriju Ukrajine stalno traju napadi, ovakvog raketnog sustava, dalekodometa, stalno ih podsjećaju da je rat na vratima, a prva crta je jako aktivna. Tamo su snage koje se brane, trpe velike gubitke. Danas trpe veće gubitke nego Rusi”, rekao je Kotromanović.

“Rusi su naučili lekciju”

Bez obzira što imaju potporu najsnažnijih država, Ukrajina i dalje mora svojim rukama vratiti prostor, što će prema Kotromanoviću biti gotovo nemoguće. Tajna ruskog napredaka je, prema njemu, to što su naučili lekciju i ugasili dva ratišta, ono kod Kijeva i Harkiva, te na kraju koncentrirali najbolje snage.

“Kada imate front od 15-20 kilometara na kojem se nagomila mnogo takvog preciznog, raketnog topništva, to je vrlo teško za izdržati sa strane obrane”, rekao je.

Osvrnuo se na područje Lisičanska koje se za sada još jedino drži te je objasnio kako se radi o jednom “džepu”, od 15-tak kilometara i da je samo pitanje dana kada će to pasti.

“Bila je dobra odluka političkog vodstva da se izvuče 2000 i nešto vojnika iz Sjeverodonjecka i da se spase ti ljudi, jer je nemoguće bilo to braniti”, rekao je.

Kotromanović kaže da su Ukrajinci imali veliku sposobnost za izvođenje manjih protunapada, s 200 ili 300 ljudi, no s većim formacijama na frontu, što se vidi preko satelita, izazovi su mnogo veći.

“Opasni su. Zapad ih podcjenjuje, njih sankcije ne mogu pogoditi”

“Rusi su opasni. Svi smo ih bili skloni podcjenjivati. Pogotovo ljudi sa zapada, koji ne poznaju taj slavenski, ruski mentalitet. Oni žive pod sankcijama cijeli svoj život, od Carske Rusije do danas. Danas ima 40-ak milijuna ljudi u Rusiji koji nemaju ni WC ni vodu. Njih sankcije ne mogu pogoditi”, rekao je.

Kotromanović je komentirao i obrat u NATO savezu koji se dogodio danas na početku samita, odnosno odluku Turske da makne veto s Finskog i Švedskog pristupanja svezu. Kazao je kako je to sjajna vijest jer je fan širenja saveza.

“Erdogan je sigurno dobio neke koncesije za to, što ćemo i vidjeti ovih dana. Vjerojatno ćemo saznati na koji način su udovoljili njegovim zahtjevima. Vjerojatno je tu i Amerika napravila svoj doprinos. Pitanje je kakvi su se dogovori dogodili tijekom današnjeg dana”, rekao je i dodao kako će to sigurno naljutiti Putina.

To je sada ozbiljna odluka. Eventualni napad Rusije na Finsku značio bi aktiviranje članka 5 i to bi po meni značilo Treći svjetski rat”, rekao je.

Na pitanje mislili da je Milanović, na primjeru Erdogana, trebao ustrajati u tome da Hrvatska treba također uložiti veto dok se ne riješi situacija s BiH, Kotromanović je odgovorio kako smatra da je trebao taktizirati, baš kao što je to učinio turski predsjednik.

“Možda smo trebali s Erdoganom neke stvari odigrati skupa, pa vidjeti što možemo dobiti u vezi tog nesretnog izbornog zakona koji muči Hrvate u BiH”, rekao je.

A za pristupanje Finske i Švedske kaže da je nevjerojatna stvar.

“Tko bi mislio prije šest mjeseci da će Finska i Švedska poslati zahtjev? Dok sam bio ministar, često sam razgovarao s finskim ministrom obrane, upoznao sam te ljude, blisko sam surađivao s njima, nije nikakve primisli bilo da bi mogli uputiti zahtjev za članstvom”, rekao je.

Koliko će trajati rat

Neki dan je Volodimir Zelenskij rekao da se rat treba završiti do zime, no mnogi analitičari ipak nisu toliko optimistični te smatraju da bi ovaj rat mogao još jako dugo trajati.

“Rat će po meni trajati točno onoliko koliko Putin želi osvojiti ukrajinskog teritorija. Mi smo vidjeli nekoliko puta izjavu Putina koji je rekao ok, Ruska je vojska dobila dovoljno vremena da dovrši posao na prostoru Ukrajine. Mi ne znamo što to znači, to može značiti godinu dana. Ja sam potpuno siguran da to ljudi nisu kreteni. Da njihovi vojni umovi koji planiraju situaciju promišljaju sve faze rata. Nisu oni badava ogromna država s ogromni resursima. Vjerojatno će trajati do dok Putin i Zelenski ne sjednu za stol. Bilo bi najidealnije kada bi Putin sutra rekao: ‘Mi smo pobjednici u ratu, osvojili smo željeni teritorij’, to bi bilo idealno za cijeli svijet”, zaključio je Kotromanović u RTL Direktu.