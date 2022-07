Kosor: Za HDZ bi bio dobar trenutak za prijevremene izbore

Podijeli:







Izvor: N1/Ivan Hrstić

Hrvatska je, devet godina od pristupanja EU-u, u vrhu liste članice EU-a po korupciji. Bivša premijerka Jadranka Kosor kaže kako se mnoge stvari koje danas gledamo ne bi tolerirale u vrijeme vođenja pristupnih pregovora s EU-om. Misli i da je dobar trenutak za vladajuću stranku da se odluči za prijevremene izbore.

Bivša premijerka kaže kako se ne čini da je borba protiv korupcije u hrvatskoj snažna.

“Stvari koje su se nedavno događale bile su nezamislive tijekom pregovora. Do smo pokušavali zatvoriti to poglavlje 23, da se dogodilo da neki ministri u mojoj Vladi budu pod istragom, a i dalje sjede u Vladi ili da sam za nekog ministra kojeg istražuju europski organi rekla da je sjajan, najbolji… Sasvim sigurno bi Vivian Reding koja je bila zadužena za to poglavlje nazvala i rekla: ‘Draga Jadranka, od toga neće biti ništa’. Često uspoređujem to i ovo vrijeme”, kaže Kosor.

“Da nismo zatvorili to poglavlje, mi danas ne bi bili članica EU-a”, sigurna je bivša premijerka.

“Što se tiče bivšeg premijera, on je otišao jer je želio otići”, kaže Kosor na pitanje o svom prethodniku Ivi Sanaderu i dodaje kako je ona tada jasno poslala poruku kako od DORH-a neće tražiti da nešto radi, ali i da nešto ne radi. Zakona i Ustava držala se kao pijan plota, kaže, a to je ono što nam danas nedostaje.

“iako imamo hrpu stranaka, otklizali smo u neku vrstu jednostranačja. jedina je snaga u HDZ-u i zato mislim da ljudima treba netko tko bi im probudio novu nadu. Ljudi teško žive i živjet će još teže i treba nam netko koga nema na vidiku, netko kome bi građani vjerovali i tko zaista ne bi jedno mislio, drugo govorio i treće radio, netko tko ne bi mislio na svoju političku korist nego na pomoć onih najnemoćnijih. toga nema. Mi imamo iskre, pojedince iz svih stranaka, koji su nekad hrabri, pametni, ali to nije dovoljno. to su iskre koje bljesnu i ugase se i nikom ništa”, kaže .

Na pitanje bi li se odlučila na prijevremene izbore da je na mjestu predsjednika Vlade, kaže kako su nju mnogi nagovarali na prijevremene izbore 2010. kad su se provodile promjene koje su se vidjele i kada joj je rejting bio jako visok. “Ja se tad nisam odlučila na to jer da smo išli na parlamentarne izbore, nikad ne bismo bili članica EU-a. Svi bi se bavili izborima, ne bismo bili u EU-u. Sad je drugačija situacija i Plenković koji je bespogovorno osoba koju se pita i u stranci i u državi i koji odlučuje, on to može. Ovo nije loš trenutak, otvorit će se Pelješki most, to postignuće će ova vlada pripisati sebi. Bit će to velike proslave, slavit će se ulazak u eurozonu i Schengen i ovi neki pomaci oko povećavanja mirovina… To se sve vidi, nije ovo loš trenutak i mislim da se među onima koji o tome odlučuju ozbiljno razmatra ta mogućnost. Sasvim sigurno je moguće da se to dogodi i to bi bila dobra odluka Plenkovića za stranku i za njega”, zaključuje bivša premijerka.

