Izvor: N1

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom Danu i komentirala pljačku stoljeća, u kojoj je INA oštećena za milijardu kuna.

“Ovdje ima političke odgovornosti, jer politika odlučuje o članovima uprave i Nadzornog odbora. Mislim da do ovoga ne bi došlo kada bi u upravi INA-e ostali smijenjeni članovi Mayer i Krešić, ljudi koji su bili dvojica od troje hrvatskih članova Uprave koji su bili tamo dok sam ja vodila Vladu. Oni su hrabro nastupali u procesima arbitraže i suđenjima Sanaderu. Oni su smijenjeni 2020. godine, tjedan nakon potresa u Zagrebu i u doba korone. Nije mi bilo jasno zašto se oni smjenjuju. Vjerujem da im ovo ne bi promaknulo i da se ova pljačka ne bi dogodila. Imamo problem u upravljanju i političkim potezima. Jedina politička odluka trebala je biti smjena članova Uprave”, rekla je Kosor.

“Mislim da odluke o tome da odu oni koji rade loše nije oduvijek, te da je bilo vremena kada se nije tolerirao nerad ili ovakvi propusti”, rekla je.

Kako navodi, postoje “različiti kriteriji kod suda časti HDZ-a”.

“Sjetimo se slučaja Žalac. Tada su pokrenute istražne radnje, a ona je i dalje bila članica predsjedništva HDZ-a. I danas imate ljude pod istragom koji su i dalje članovi stranke. Uvijek sam govorila da moraju postojati jasni kriteriji za nečije isključenje”, rekla je Kosor.

Kaže da će “razmjer drskosti u kojoj se ovo radilo tek zasjati u punom svjetlu”.

“Zanima me zašto nitko u nadležnim institucijama nikada ne spominje odgovornost Hernadija. On je najbolji prijatelj Orbana. Zašto se to nikada ne uzima u obzir u političkim odlukama? I dalje ne znamo niti jednu pojedinost oko toga. Zato mislim da će i ova afera nestati iz fokusa kao što je nestalo i obećanje da će se otkupiti dionice INA-e. To je zaboravljeno”, rekla je.

Kaže da je primijetila “nešto čudno u priopćenju koje je poslano iz MOL-a.

“Oni ponovo dovode u pitanje pravomoćnu presudu Hernadiju. Za mene je to nepodnošljivo i neprihvatljivo. To bi trebala biti tema koja se stavlja na stol s mađarskim dužnosnicima”, rekla je.

Komentirala je izjavu predsjednika Zorana Milanovića, koji je rekao “nema dovoljno dokaza da bi udario na Plenkovića, niti da bi sazvao izvanrednu sjednicu Sabora”.

“Milanović nije šef oporbe, budući da je dan prije progresivna oporba najavila da će tražiti ostavku Vlade, premijera, članova uprave… Bilo je oštrih riječi koje su pale u zaborav. Dobili su hladan tuš i odbijenicu od predsjednika. On ima mogućnost koju je koristio Josipović, koji je sazvao konzultacije, te pozvao jednu po jednu stranku iz opozicije. Milanović vjerojatno neće koristiti tu mogućnost”, rekla je.