Bivša premijerka Jadranka Kosor komentirala je u Novom danu izjavu brigadira Matka Raosa, tijekom svečanosti obilježavanja 31. obljetnice utemeljenja IX bojne HOS-a, da bez 10. travnja 1941. ne bi bilo ni današnje Hrvatske.

Je li izaslanik ministra branitelja i izaslanik Vlade?

Naravno. Ovdje se radi i dodatno o tome da ga je poslao ministar branitelja, potpredsjednik Vlade i, možda još značajnije od toga, zamjenik predsjednika HDZ-a. Kad pošalješ izaslanika, moraš unaprijed znati kakve mogu biti konotacije. Tim prije što je dan prije tog obilježavanja, te izjave, su pripadnici te bojne uzvikivali taj zloglasni ustaški poklič. Nakon toga je bilo jasno što se može dogoditi na samom obilježavanju. Ako je već i bio određen izaslanik i htjelo se spriječiti da predstavnik Vlade dođe u neugodnu situaciju, onda se on trebao povući. Radi se o politici, radilo se o tome da je potpredsjednik Vlade s umišljajem poslao svog izaslanika da bi dao potporu ljudima za koje misli da su branitelji i da im se ne bi trebalo zamjeriti. Radi se o političkom kukavičluku. Mi, prijašnji predsjednici Vlade i HDZ-a, nismo imali ovakve stvari, nisu nam Skejini marširali po Kninu u crnim odorama. … Svako izvikivanje ‘za dom spremni’ u Kninu je uvreda svim hrvatskim braniteljima i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Tuđmanu koji je apsolutno bio protv ustašizacije društva…

Plenković je rekao da je ‘za dom spremni’ protuustavan podrav, nakon vijećanja mudraca, ali da se može iznimno upotrebljavati i tako je otvorio Pandorinu kutiju iz koje su izašli duhovi koketiranja s ustaštvom. Otada se učestalo događa ovo što se događa. Ministarstvo branitelja se samo ograđuje, a ograditi se ne znači ništa. Osuda bi značila nešto, ali bi i dalje bila prazna riječ je upravo Medved financirao, 2017. je Ministarstvo financiralo, Thompsonov koncert u Slunju za koji se znalo da će početi sa ‘za dom spremni’. Upravo je Medved kao ministar i potpredsjednik Vlade sudjelovao u ispraćaju ostataka ustaških vojnika s vojnim počastima koje je organizirala Vlada.

Živimo li paralelnu stvarnost?

To je protuustavno, to je i on (Plenković, op.a.) rekao. I tada je napravio taj ogroman korak, od milijardu milja, unatrag. Ako je nešto protuustavno, ne možemo mi pravnici reći da se to nešto iznimno može upotrebljavati. Što znači u komemorativne svrhe? To u Splitu nije bilo komemorativno, oni su slavili. I tamo su bili i predstavnici države. To je bitno. To nismo dosad gledali, odnosno do mandata sadašnjeg predsjednika HDZ-a i ove koalicije. Ove sadašnje i ovakve koalicije. Kad jučer slušam Miloševića, potpredsjednika pod istragom DORH-a koji izlazi pred novinare i kaže da su upozoravali i da će i dalje razgovarati. Ali. To ne izgovara, ali mi to zaključujemo, i dalje ćemo podržavati tu politiku nečinjenja. To je krajnje licemjerno.

Zašto se u dijelu javnosti i koalicijskih partnera sadašnji HDZ i predsjednik HDZ-a promatra kroz prizmu promjene i sprečavanja da HDZ preuzmu ljudi poput Tomislava Karamarka jer bi to za RH bilo pogubno i zato treba podržati sadašnju vladu i premijera?

To je tragikomično izvrtanje pile naopako. U vrijeme otkad HDZ vodi Andrej Plenković su ostvareni svi ideološki projekti Tomislava Karamarka. To se jednostavno dogodilo. On je (Karamarko) govorio da će kad dođe na vlast očistiti HRT, i to se sada dogodilo. Mi smo sada u mandatu ove većine, koja je izabrala direktora HRT-a, svjedočili nekoj vrsti i cenzure i hapšenju direktora HRT-a… To je neka vrsta fenomena. Moram, nerado, spomenuti ključnog čovjeka koalicije, Pupovca. On je svojim podupiranjem te politike puno puta dao do znanja da je Andrej Plenković nemjerljivo puno bolji od bilo kojeg dosadašnjeg predsjednika HDZ-a, da je on brana nekom crnilu koje bi došlo s desna, a događa se upravo suprotno. Tužno mi je gledati i Kajtazija kako kaže da je puno puta govorio Plenkoviću da bi to trebalo ugraditi u Kazneni zakon, a on ništa…

Još uvijek u javnosti vlada narativ kako je HDZ jedina snažna stranka koja može upravljati državom.

Ovo zadnje istraživanje koje smo vidjeli pokazuje da se ipak radi o nekom padu i približavanju onom rejtingu koji je HDZ imao na kraju 2011. godine.

Kako će u naredne dvije godine izgledati politički život u Hrvatskoj?

To se ne može zvati rekonstrukcijom. To je krpanje. To je poput Titanica. Otvorile su se rupe i tu voda curi, one se ne daju zakrpati. Ipak idemo prema kraju tog mandata. Mali je broj ljudi koji sada žele doći. Teško mi je predvidjeti koliko će ministara doći, a koliko otići. Svakako, tako oštećen brod teško da može ploviti punom snagom. Jako, jako teško.

