Bivša premijerka Jadranka Kosor, gostovala je u Novom danu i komentirala aktualne političke teme.

Komentirajući činjenicu da su od potresa u Zagrebu prošle već dvije godine, a obnova stoji, Kosor je rekla da prolazno vrijeme Vlade i gradske vlasti nije dobro.

“Dvije godine nakon strašnog potresa, od kojeg većina nas koji živimo u Zagrebu i dalje ima traume i PTSP, jest činjenica koja je vidljiva golim okom u cijelom Zagrebu, a to svjedoče i građani, da obnova nije počela i da rezultati i prolazno vrijeme Vlade, ali i Grada, jednostavno ne smiju biti takvi i da je definitivno Vlada u obnovi zakazala, pokleknula”, rekla je Kosor.

Čula je izjave jednog od dužnosnika u Vladi, koji se bavi obnovom, da je Zakon o obnovi loš te da bi ga trebalo ponovno mijenjati. “To pokazuje potpuno nesnalaženje, jer tko je predlagao i donosio zakon i izmjene zakona u ove dvije godine? Pa nisu to činile poslovno nesposobne osobe ni u Vladi ni u Saboru, nego su to valjda radili ljudi, pretpostavljam, okupljeni stručnjaci koji znaju o čemu se radi. Ako nakon dvije godine konstatiraju da opet nešto sa zakonom nije u redu i da zbog toga neke stvari zapinju, kasne, da se nisu pomaknule, da dvije godine nakon potresa nemamo nijednu obnovljenu kuću, da je prije neki dan tek srušena kuća koja je postala simbol potresa, zato što smo došli ususret druge godišnjice, to je pokleknuće i potonuće i da je u tom poslu, kao i u svakom drugom, postalo jasno da stvari ne idu dobro”, rekla je Kosor.

Smatra da je bilo potpuno nepotrebno disperzirati posao obnove na Ministarstvo graditeljstva i na Fond za obnovu. “Sad vidimo da ni većina ljudi ne razumije koja je uloga Fonda i ministarstva, tako da je zaista poražavajuće prolazno vrijeme i govoriti da će se stvari promijeniti s novim ministrom nevjerojatno je spinanje, da se vrijeme mjeri od dolaska novog ministra, ne, vrijeme se mjeri već dvije godine”, rekla je Kosor.

Dotaknuvši se i uhićenja bivšeg ministra graditeljstva, Darka Horvata, Kosor je rekla da bi, zbog stvaranja povjerenja građana u državu i Vladu, moralo vladati samo jedno načelo, a to je da nema ministara s teretom istraga.

“Dakako da vrijedi presumpcija nevinosti, ali ona vrijedi onda sve do pravomoćne presude, ako ćemo zaista govoriti o suštini onoga što govori procesno pravo i Kazneni zakon. Prema tome, svatko je nevin dok mu se pravomoćno ne dokaže da je kriv. Ove lamentacije iz redova koalicijskog partnera HDZ-a, da će čekati ako se još nekome pokaže istraga, pa da će onda reagirati, a ako se podigne optužnica da će reagirati i napustiti koaliciju, do tog vremena može proći užasno malo, a može proi i dosta vremena. Prema tome, može se reći, nulta tolerancija na korupciju bez obzira kako se tko zove”, rekla je Kosor.

Dodala je da za propuste uvijek odgovara šef stranke jer on sve potpisuje. “Možda bi se činilo kao manji problem, da pod istragama i pod optužnicama nisu završili neki koji su bili izbor upravo ovog predsjednika stranke i Vlade i što se protiv nekih koje je žestoko hvalio i nakon uhićenja, po nalogu europskog tužitelja, kao primjerice gospođa Žalac, koja je hvaljena i slavljena kao najbolja u tom poslu. To je vrlo, vrlo opaka poruka institucijama koje provode kazneni progon i koje moraju biti neovisne, ali i institucijama koje na kraju ovise o politici, jer se glavni državni odvjetnik ili odvjetnica bira u parlamentu parlamentarnom većinom”, rekla je Kosor.

Dotaknula se i oporbe. “Oporbu je tužno gledati, malo bi izbore, dio opozicije ne bi, jer velik dio tih ljudi nema načina da uđe u Sabor i mnogi su skloni u ovom trenutku pretrčati na stranu HDZ-a i podržati tu Vladu. Ima pravo predsjednik stranke kad govori da je Vlada stabilna i većina”, rekla je Kosor.

Govoreći o sastanku premijera Plenkovića i oporbenih političara nakon pada bespilotne letjelice u Zagrebu, Kosor je rekla da je to bilo “dražesno”. “Bili su dražesni političari, koji su otrčali u Vladu i bili oduševljeni činjenicom da predstavljaju neki faktor sjedeći preko puta predsjednika Vlade i što mogu nešto reći. Bilo je slatko slušati ih kako su ushićeni činjenicom da ih se nešto pita i što mogu ponavljati ono što smo mi pročitali taj dan u novinama, na portalima. Oni nisu dobili nijednu informaciju više. Oporbi tad nije smetalo što su u razgovorima s Vladom kojoj su pod istragom dva ministra. Od ove danas ovako složene opozicije kakvu imamo u Hrvatskoj, teško je očekivati ozbiljne prijedloge i ozbiljne projekte, jer oni su uglavnom izjavljivali da upravo zbog krize danas ne bi bilo dobro ići na izbore, kao da izbora neće biti u Francuskoj, Mađarskoj, članicama Europske unije u NATO saveza”, rekla je Kosor.

