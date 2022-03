Korlaet: Naši prethodnici krenuli su u obnovu škola grlom u jagode, sve naopako

Podijeli:







Izvor: N1

Luka Korlaet, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, za N1 Newsroom govorio je o dinamici obnove nakon potresa.

“Imamo plan i hodogram dovršetka radova na školama. U siječnju je otvorena prva škola – OŠ Miroslava Krleže na Kaptolu. Nastavljeni su radovi na pročelju te škole koji će biti gotovi u svibnju. Još su ostale četiri osnovnoškolske zgrade i četiri srednjoškolske. Većina će biti završena tijekom 2022. godine, neke do početka školske godine, neke do kraja kalendarske godine. Još četiri najzahtjevnije će biti gotovo tijekom 2023. godine. To su škole koje se nalaze u cjelovitoj obrani i većina njih se nalazi u povijesnoj jezgri”, kazao je Korlaet.

Dodao je i da grade neke nove školske grade, primjerice školu na Jakuševcu, te da dograđuju jednu školu u Španskom.

“Prethodno čelništvo Ureda za obrazovanje krenulo je u tu obnovu grlom u jagode, sve naopako. Prvo su se pustili unutra izvođači i radilo se gotovo bez projekata, a kamoli s projektima koji zahtjevaju posebne uvjete Zavoda za zaštitu spomenika kulture”, kazao je.

Smatra da Zavod za zaštitu spomenika kulture nije “glavni kočničar”, te napominje da oni imaju ogromnu količinu predmeta.

Govoreći o razlozima kašnjenja, rekao je da se ne slaže s Peđom Grbinom koji kaže da Vlada ne zna ili ne želi provesti obnovu brzo.

“Ministarstvo je preopterećeno i zatrpano velikim brojem zahtjeva. Podneseno je 19 tisuća zahtjeva temeljem kojih se donose odluke. Kada na scenu stupa Fonda za obnovu, to je drugo usko grlo koje mora provesti javne nabave, a ispostavilo se da su cijene iz prvog programa mjera preniske i nisu atraktivne izvođačima radova”, kazao je Korlaet.

Rekao je i da mu novi ministar ulijeva povjerenje te da je prvi sastanak bio obećavajući.

