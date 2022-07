Podijeli:







Izvor: N1

Zrakopolovni stručnjak Alen Šćuric komentirao je u Novom danu najavljeni štrajk kontrolora leta.

“Kontrolori će prva dva dana štrajkati tako da smanje količinu letova. Tu imamo dva problema. Hrvatska je jedna od rijetkih destinacija iznad kojih možete letjeti na putu za Bliski istok, Australiju… Preko Rusije nije moguće letjeti, a nisam siguran da bi kontrola uspjela hendlati sve te avione nekom drugom rutom, preko Bugarske, Italije… To znači i abnormalno velik gubitak novca za Hrvatsku, govorimo o milijunima”, objašnjava Šćuric.

Objasnio je i kako se financira kontrola leta u Hrvatskoj.

vezana vijest Kontrolori leta najavili štrajk, danas sudsko ročište o njegovoj zabrani

“Oni se financiraju iz svojih novaca, iz onoga što aviokompanije uplate za prelet ili slijetanje u Hrvatsku. To su pusti milijuni koji se uplaćuju svake godine. Iz toga se plaćaju plaće kontrolora leta, koje su stvarno visoke. Ti ljudi su tako plaćeni i drugdje, to je zaista težak posao. Njihove plaće su i do 50 tisuća kuna mjesečno. Oni od subote kane, ako ništa ne dogovore s menadžmentom, smanjiti količinu letova u Hrvatskoj za 50 posto. Ako se to dogodi, to će biti kaos. Ovo je top sezona, ako pola letova ne odradite, putnici neće imati kako doći. Avioni su puni 90 posto. Vi možete 10-ak posto putnika prebaciti u drugi avion… Ljeti to nije moguće, dobar dio putnika neće onda ni doći u Hrvatsku. Mi govorimo o sezoni, problemima koje imaju zračne luke. Oni imaju problem s velikim brojem štrajkova, ali i s manjkom zaposlenih na aerodromima. Mi već sada imamo otkazivanje letova, ako sad stavimo da pola letova neće funkcioirati, to će biti istinski kaos i za putnike i za zračne luke”, govori Šćuric.

Na pitanje što može učiniti Uprava, Šćuric kaže: “Nažalost, ne može ništa. Kad su štrajkali kontorlori leta u Parziu, bio sam tamo i ne bih nikada više to htio doživjeti. Komapnija tu ne može ništa. Mi ovdje ne o govorimo o jednoj kompaniji, mi govorimo o štrajku koji se direktno odnosi na sve kompanije. Italija je odlučila imati vojne kontrolore letova da spriječi taj problem. Vojska ne može štrajkati pa oni taj problem nemaju. Oni jedini u Europi uspijevaju kontrolirati svoje nebo, svi koji to imaju komercijalno imaju problema. Sjetite se SAD-a, Reagan je svima podijelio otkaze, zaposlio nove kontrolore i riješio problem, ali ne možete taj problem riješiti tako. Kontrolora leta nema, oni su svjesni da mogu ucijeniti i državi u menadžement i oni to čine.”

“Nema alternative”, kaže.

Što se tiče odluke suda koja će biti poznata uskoro, Šćuric kaže: “Ići protiv sudske odluke znači da riskirate odlazak u zatvor. Ako sud to napravi, ne vjerujem da će biti tako hrabri da prekrše sudsku odluku. S obzirom na posljedice, bilo bi dobro da sud donese takvu odluku. Ali ako sud procijeni da je taj štrajk legalan, on neće donijeti zabranu bez obzira na hrvatsko zrakoplovstvo.”

“Kontrolori leta su dobili ogromno povećanje plaća prije covida. To su vrlo visoke plaće, ali to je ekstremno težek, stresan posao. Od 10.000 kandidata vi možete jednog iskorisiti da se školuje za kontrolora. To nije sporno. Tu ima i drugih problema, pisao sam o tome. Tu se radi o drugim stvarima, da si ljudi ne mogu organizirati život. Jesu li oni razmaženi ili nisu, to nije ni na meni ni na vama da procijenimo. Ja bih za 50.000 kuna kuna radio dan i noć, ali ovo jesu neki legitimni zahtjevi. Ono što znamo je da ova situacija nije dobra i svi trebaju skočiti da se ovo ne desi. Nadam se da će doći do nekog kompromisa.”

Uprava je objavila da je prihvatila 33 zahtjeva sindikata, a Šćuric kaže kako bi, ako to zaista jest tako, trebali biti malo fleksibilniji “Ako nema novaca, tko će i njima davati plaću”, pita se.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.