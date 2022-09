Podijeli:







Komunikacijska stručnjakinja Nikolina Borčić komentirala je u Novom danu jučerašnji aktualac u Saboru. Prema njenim riječima, oporba je ponovno propustila priliku da premijeru postavi prava pitanja.

“Kao i nikad dosad, oporba nije uspjela potpuno iskorisiti teme koje im se nude. To je prije svega jer ih premijer ne doživljava ozbiljno. Iz njegovog stava iščitavam da on misli da mu ova oporba ne može oduzeti vlast. Oporba je velika skupina, danas je vidljivost najvažnija, a oni su u nezavidnom položaju jer to moraju postići. Da bi i njihov stav bio važan, oni moraju biti prepoznatljivi, a to se kod nas stječe nekim provokativnim riječima, nadimanjem, ironijom… Ta rasprave se često pretvore u ironično nadimanje gdje onda premijer ima priliku birati što će odgovoriti, a što neće i to mu ide na ruku”, govori.

“On je kreator te pozornice, tog diskursa, jer je on taj koji se postavlja iz pozicije moći”, kaže govoreći o premijeru.

“Meni je jučer od zastupničkih pitanja bila najbolja Sandra Benčić. Prvo, nije bila u sabornici, javila se iz samoizolacije, bila je fokusirana i sadržajna. Ona sama uživo često neverbalno stavlja snagu na određene dijelove izjave, ovako je to izostalo jer nije bila prisutna. Čini mi se da je njen jučerašnji način postavljanja pitanja uistinu kvalitetan”, kaže Borčić.

Prema njenim riječima, oporba nije strateški koordinirana, “oni su solo borci za vidljivost u javnosti”… “Nema koordiniranog postavljanja pitanja kojima bi mogli premijera dovesti u neku poziciju”, zaključuje.

Afera u Ini

Borčić smatra da je oporba propustila kvalitetno iskomunicirati aferu u Ini.

“Ta tema neće trajati dugo. Trend je da dobiju što više opomena i zabranu govora pa će ih to lansirati u vijeti… Propustili su priliku poentirati na toj temi. Većina stranaka u oporbi imaju i svoje teme koje im ruše ugled u javnosti, a time ne upravljaju kvalitetno. To je onaj adut koji premijer uvijek igra. Oporba propušta kvalitetno obraditi svoje teme, kao Možemo s temom otpada”, objašnjava.

Moć društvenih mreža

“Oporba je u nezavidnoj poziciji što se tiče toga. Ali rijetko tko od njih koristi društvene mreže da kreira svoj sadržaj. Oni nemaju jednake mogućnosti doći u medije, oni bi to mogli na mrežema, ali ne koriste. Rijetki to rade”, kaže.

Navodi primjer Mostovca Marina Miletića, koji je jedan od rijetkih koji je svakodnevno aktivan na mrežama. “Oni podcjenjuju tu moć. To je prilika da kreiraju svoj sadržaj. Vladajući imaju mogućnost upravljati alatima komunikacije, a zadatak oporbe je kreirati kontrast u odnosu na priču vladajućih. Previše se stavlja naglasak na tradicionalne platforme, oni nisu u pravednoj poziciji, ali to je tako”, zaključuje.

Tko je vođa oporbe?

“Puno više tema uspiju nametnuti zastupnici iz Mosta i Možemo nego oni iz SDP-a, što je greška SDP-a”, kaže.

Borčić navodi i da je jučerašnji “Google” Arsena Bauka nametnuo ironični koncept cijele sjednice i kaže da je to šteta.

Seksizam u Saboru

“Naši političari su zrcalo birača. Mi možemo zamišljati da živimo u nekoj naprednijoj društvenoj strukturi, ali oni su zrcalo nas. Ako oni svoju moć pokazuju seksiszmom i sl. to je samo zrcalo našeg društva. Oni uvijek zrcale društvo koje predstavljaju”, kaže.

Rat u Ukrajini

Govoreći o ratu u Ukrajini, Borčić podsjeća na korake Vladimira Putina i kaže kako postoji “formula” po kojoj on slaže govore. “Ista je uzročno-posljedična formula, ali kao reakcija na stanje. Čvrsto vjerujem analitičarima koji kažu da neće biti nuklearnog rata”, kaže.

“Nitko ne može znati što je glavi Putina”, kaže ipak na kraju.

Govoreći o informacijama koje od početka rata stižu iz Rusije, ona kaže kako su informacije kao i Putinovi govori, slijede točno određenu formulu. “Kontinuirano slušamo isti narativ, Rusija kao snažna utvrda koja sve što radi radi da zaštiti svoje narod”, kaže i dodaje kako je teško predviđati kako će sve skupa završiti, ali da se nada da će potencijal pregovora biti iskorišten.

