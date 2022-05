Komšić: Je l’ vama u Hrvatskoj dosadilo petljati se u naše poslove?

Podijeli:







Izvor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić komentirao je svoju izjavu da se Zagreb nikada neće pitati ni o jednom pitanju u BiH, pa ni o izbornom zakonu.

“Je l’ vama ovdje u Hrvatskoj dosadilo da se petljate u naše poslove”, rekao je Komšić u Nedjeljom u 2.

VEZANA VIJEST Komšić o ambicijama Zagreba: Što je babi milo, to joj se i snilo

“Smatrate li da je to možda loše, nepristojno, nediplomatski? Stalno preko naše ograde, naše tarabe, našeg plota virite i govorite što će biti. To nije u redu”, dodao je. Istaknuo je da se Hrvatska našla u sličnoj situaciji kad je Orban rekao da je Hrvatska Mađarskoj oduzela more. “Tko s đavolom tikve sadi, uvijek mu se od glavu razbijaju”, kaže.

“Nitko ne misli da BiH može opstati bez ijednog naroda, ali pustite nas da sami rješavamo. Hrvati nisu ugroženi, to što nisu HDZ-ovi Hrvati to je njihova stvar”, rekao je Komšić.

Rekao je da dugo poznaje Milanovića. “Mi nikad nismo bili jarani, ne znam što on misli pod tim. Neću više govoriti o njemu, bilo bi nepristojno da kažem što stvarno mislim”, dodao je.

Smatra da Milanović koristi BiH za obračun s Plenkovićem. “Plenković jako dobro stoji u Bruxellesu, on može pokrenuti Bruxelles, a za nas u BiH više štete ima ono što radi Plenković i HDZ nego što izjavljuje Milanović. Plenković radi, ovaj priča”, rekao je Komšić.

Kaže da ne može dobiti hrvatsku putovnicu. “Nisu mi je dali jer nisam dokazao da sam Hrvat”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.