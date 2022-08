Prijatelji i kolege oprostili se od Mislava Bage: “Počivaj u miru, dragi naš”

Direktorica Informativnog programa, Ksenija Kardum, govorila je na komemoraciji.

"Da sam ga pitala što ću reći danas, rekao bi 'pričaj kroz sličice, kroz ono što ljudi ne znaju, tako će biti zanimljivo", rekla je na početku.

"O njegovom značaju za profesiju novinarstva u Hrvatskoj puno smo govorili ovih dana. Mislav je bio kralj istraživanja, izlaznih anketa, uveo je novi stil u intervjuiranje političara. Kao takav, iza sebe nije ostavio prazninu u medijskom prostoru, nego bogato nasljeđe, iskustvo i sadržaj", rekla je Kardum.

"Mislav je dolazio prvi u redakciju. Već bi imao popis sugovornika i tema. Volio je pomoći, ali nije bio svjestan svoje novinarske veličine. Kad bi nekoga zvao, često smo to slušali, govorio bi - dobar dan, ovdje Mislav Bago, novinar Nove TV, iako je mogao reći samo Mislav Bago i to bi bilo dovoljno, ali on je bio skroman", rekla je Kardum.

Ispričala je brojne anegdote koje su doživjeli u radu s Bagom.

Svoj kutak u redakciji nazivao je garsonijera. Tamo bi se, rekla je, održavali kolegiji prije kolegija, a sad tamo gori svijeća. "Zvali smo ga Mimi kad je bila sentiš faza, Bago kad je neutralno, a Mislave kad je problem. Mislave, problem je, jer te nema i jer nam fališ", rekla je Kardum.