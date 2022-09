Podijeli:







Izvor: N1

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a, Ivana Pavić Šimetin, gostovala je u Novom danu i komentirala stanje epidemije u Hrvatskoj.

U ponedjeljak je u Hrvatskoj počelo cijepljenje novim cjepivom protiv covida, a Pavić Šimetin rekla je da je prvoga dana novim cjepivom cijepljeno 707 osoba diljem zemlje.

“To je podatak koji smo imali zadnji put u ožujku ove godine. Pozivam građane i dalje da dođu. Ovo cjepivo je i za treću i za četvrtu dozu”, rekla je Pavić Šimetin, dodavši da se građani mogu cijepiti u zavodima za javno zdravstvo, na punktovima u domovima zdravlja te kod liječnika obiteljske medicine.

Objasnila je i kome je novo cjepivo namijenjeno.

“Za treću dozu preporučujemo ju jako dugo svima koji imaju 18 i više godina. Mi imamo nešto više od milijun ljudi koji su primili prve dvije doze, ali nisu treću dozu i već je dugo vremena preporuka za sve da je prime. Četvrta doza, od milijun koji jesu primili treću dozu, za njih je namijenjena četvrta doza, ali među njima se odnosi na one koji imaju 60 i više godina i na one koji su bolesni. S time da četvrtu dozu mogu primiti i svi oni koji to žele. Pogotovo na četvrtu dozu pozivamo osobe od 60 i više godina i one s kroničnim bolestima”, rekla je zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Objasnila je i u čemu je razlika između novog cjepiva i onog dosadašnjeg.

“Razlika je u tome što se novo cjepivo odnosi na wuhanski soj, kao i dosadašnje, ali i na omikron. Ima mRNA i za wuhanski i za omikron, glasnička RNA potiče proizvodnju proteina šiljka koji se odnosi i na omikron i na wuhanski soj, koji onda pruža zaštitu”, rekla je.

Istaknula je da i preboljenje i cijepljenje pružaju zaštitu i određenu sigurnost da će, u slučaju nove zaraze, klinična slika biti blaža te da neće završiti u bolnici. “Međutim, to što nam pruža zaštitu opada s vremenom pa je preporuka da se tri mjeseca nakon posljednjeg cijepljenja ili preboljenja cijepe novim cjepivom”, rekla je Pavić Šimetin.

Što se tiče promocije novog cjepiva, zamjenica ravnatelja HZJZ-a rekla je da će se nove kampanje pokušati vezati uz promociju cijepljenja protiv gripe. “Ciljne skupine su nam iste, to su stariji građani i oni koji imaju kronične bolesti, važno je da se cijepe novim cjepivom i cjepivom protiv gripe, ipak je onda zima lakša. Najveći rizik je u starijoj generaciji, što je viša dobna skupina, to je veći rizik”, rekla je.

Govoreći o epidemiji, sadašnja je epidemiološka situacija povoljna, istaknula je. “Najvažniji podaci su nam uvijek broj hospitaliziranih i preminulih. Sada imamo povoljnu situaciju i zadnjih 2 tjedna imamo pad i u broju hospitaliziranih i u broju preminulih pa imamo nešto više od 400 hospitaliziranih, a prije toga smo imali 1200. I kroz kolovoz je dnevno umiralo 12 ljudi, a sad je mortalitet na oko 8 dnevno”, rekla je Pavić Šimetin.

Ni početak škole nije uzrokovao povećanje broja zaraženih, dapače, zabilježen je pad. “To smo očekivali jer je pad vezan uz podvarijantu omikrona B.A. 5, koja je zadnjih tjedana apsolutno dominantna. To smo naučili, kad je neka varijanta dominantna, to je trenutak u kojemu je procirkulirao virus i dolazi do pada broja novooboljelih i to se sada događa s ovom podvarijantom omikrona. Očekujemo i dalje pad, a jedino što bi tu moglo promijeniti stvari je pojava neke nove podvarijante”, rekla je Pavić Šimetin.

Na pitanje postoji li opasnost od pojave novih podvarijanti, Pavić Šimetin rekla je da Europski centar za kontrolu bolesti stalno vodi brigu o tome i da se zasad govori da nema ništa od toga.

Međutim, podsjetila je na novu podvarijantu omikrona koja je zastupljena u Indiji, ali ne vjeruje da će se ona širiti. “Iz dosadašnjeg iskustva, o njoj se govori oko mjesec dana i da je trebala imati karakteristike brzog širenja na cijeli svijet, proširila bi se. Ali ipak trebamo biti oprezni”, rekla je Pavić Šimetin.

