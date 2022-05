Podijeli:







"Projekt rekonstrukcije i dogradnje luke Mrtvaška najveći je investicijski zahvat izgradnje i uređenja lučke infrastrukture koji se realizira na području naše Županije. Zajednički je to projekt Primorsko-goranske županije, države i lokalne samouprave, vrijedan preko 80 milijuna kuna, a financira se bespovratnim sredstvima EU fondova. Žao nam je da se tom projektu koji će omogućiti daleko kvalitetnije prometno povezivanje kvarnerskih otoka te olakšati život otočnog stanovništva, među njima i stanovnika Ilovika, daje tako negativan predznak", poručio je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina na press konferenciji osvrnuvši se na prosvjede stanovnika Ilovika.

Podsjetimo, u četvrtak je za vrijeme trajanja Županijske skupštine PGŽ-a u hotelu u Opatiji održan prosvjed mještana Ilovika koji se protive izgradnji nove luke Mrtvaška.

Komadina je kazao da mu je žao što se tom projektu koji će, kako tvrdi, omogućiti daleko kvalitetnije prometno povezivanje kvarnerskih otoka te olakšati život otočnog stanovništva, među njima i stanovnika Ilovika, daje tako negativan predznak.

“Izgradnja i uređenje lučke infrastrukture na svim kvarnerskim otocima nama su već godinama prioritetni ciljevi, svjesni da prometna povezanost znači život za naše otoke i njihove stanovnike. Rezultati su već itekako vidljivi, između ostalog i na Iloviku gdje je izgrađena nova riva koja je omogućila stalnu i sigurnu brodsku vezu s Lošinjem, redovnu opskrbu otoka kao i dostupnu medicinsku pomoć. Primorsko-goranska županija i Županijska lučka uprava Mali Lošinj itekako vode računa o unaprjeđenju života na otocima lošinjskog arhipelaga pa su proteklih godina izgrađene i dograđene rive na Iloviku, Susku, Srakanama, Unijama, istaknuo je Komadina.

Dodao je da su “time osigurali bolje i brže povezivanja s otočnim središtem Malim Lošinjem i ostalim destinacijama u županiji i izvan nje”.

“Projekt daleko nadilazi interes samo jednog otoka”

Primorsko-goranski župan istaknuo je da se nova riva na Mrtvaškoj gradi temeljem valjane građevinske dozvole, a kako bi se stanovnicima Lošinja i cijelog lošinjskog arhipelaga omogućila prometna povezanost primjerena standardima 21. stoljeća.

“Projekt je to koji je tražen i iščekivan od stanovnika Lošinjskog arhipelaga dugi niz godina točnije od 2007.godine. Prije početka realizacije samog projekta održano je više sastanka i koordinacija sa stanovnicima Ilovika i Lošinja koji su podržavali projekt te se nitko nije izjašnjavao protiv, osim zabrinutosti dijela stanovnika Ilovika hoće li Lučka uprava uspjeti dobiti bespovratna sredstva iz programa OPKK. Projekt luke Mrtvaška je od državnog, županijskog i lokalnog značaja, jer će omogućiti brzo pomorsko povezivanje (i bitnu vremensku uštedu putovanja) otoka Lošinja s Rabom, Pagom, Zadrom, Silbom, Premudom, Istom, Molatom te talijanskim gradovima Pesarom, Cesenaticom i Riminijem. Dakle daleko nadilazi interes samo jednog otoka”, poručuje Komadina.

Napominje da Mjesni odbor Ilovik bojkotira ključan sastanak da im se javno izloži prometno rješenje na gradilištu i dogradnja privremenog gata kako bi neovisno o radovima mogli prometovati lukom uz pomoć koridora sve do dovršetka projekta.

“Smatramo da je ŽLU ML i izvršna vlast Županije poduzela sve mjere prema zaključcima Županijske skupštine da se umanje negativne posljedice na prometnu povezanost, no da odbijanjem Mjesnog odbora Ilovik da uopće razmatra ta rješenja govori da oni taj projekt ne žele. Jedinstven je to slučaj i do sada nigdje na našim otocima ili obali nije zabilježeno da se stanovnici protive dogradnji riva, luka i lučica”, pojašnjava Komadina.

Grad i Županija dogovorili organizacije nastave i posebne linije za prijevoz srednjoškolaca

Župan Komadina ističe i da su svjesni da će privremena obustava linije Mrtvaške stanovnicima Ilovika izazvati poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju.

“Lučka uprava, Grad i Županija dogovorili su organizacije nastave i posebne linije za prijevoz srednjoškolaca na četiri lokacije prema Lošinju. Značajno je za spomenuti, u trenutku kada se predlagalo Mjesnom odboru Ilovik alternativne luke, ali za vrijeme trajanja radova, od ponuđenih luka Veli Lošinj, Sveti Martin, Čikat i Mali Lošinj, Mjesni odbor Ilovik samostalno je odlučio da će to biti Mali Lošinj (najduža ruta od svih spomenutih destinacija). Iz kojeg se razloga Mjesni odbor Ilovik odlučio za najdužu rutu putovanja to je vrlo vjerojatno samo njima poznato, usprkos namjeri Primorsko-goranske županije, Županijske lučke uprave i Grada za stvaranjem svih preduvjeta (parkinga, komunikacije, taxi prijevoza, nužne infrastrukture) i u ovim drugim spomenutim lukama. Premda je građevinska dozvola izvršna i pravomoćna, na temelju jedne prijave, proveden je upravni nadzor od strane nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, koje je zaključilo da izdavanje dozvole u pogledu urbanističkoga plana uređenja nije u suprotnosti s odredbama Zakona o prostornom uređenju, i time potvrdilo zakonitost građevinske dozvole”, poručio je primorsko-goranski župan.

