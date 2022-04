Koliku plaću imaju medicinske sestre u Hrvatskoj?

Podijeli:







Izvor: IAN HOOTON / Sciencephoto / Profimedia

U N1 Studiju uživo gostovala je Anica Prašnjak iz Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara-medicinskih tehničara.

Na početku je rekla kako su se sindikati nadali sastanku s premijerom već sljedeći tjedan, ali da vjeruje da će sindikati pristati i na premijerov poziv da se sastanak održi 26. travnja. “Mislim da trebamo ozbiljno sjesti i riješiti nedoumice koje su se pojavile u tijeku pregovora”, kaže.

Dodala i kako se nada će Vlada imati razumijevanja.

“Svi djelatnici u javnim i državnim službama su dali velik obol gledajući pandemiju, potres pa i ovu veliku tragediju rata u Ukrajini. Brojne medicinske sestre sudjeluju u humanitarnim konvojima i smatram da je ovo trenutak kada ljude treba prepoznati i platiti im njihov rad koji ulažu za dobro društva”, rekla je.

“Privatno se dio dobiva kroz ugovor, a dio ispod stola”

Ističe i kako je štrajk teška situacija kojoj zadnjoj pribjegavaju. Dodala je kako podržavaju prosvjed djelatnika Hitne pomoći.

“Ja vjerujem da je ovo prosvjed upozorenja, već nekoliko prosvjeda su kolege i kolegice iz Hitne imali i mislim da je ovo zadnji prosvjed upozorenja prije akcije štrajka”.

Govorila je i o tome koliku plaću imaju medicinske sestre:

“Gledajući za nas medicinske sestre koje rade u djelatnostima socijalne i zdravstvene skrbi, sestre su iz Domova zdravlja morale otići privatno u koncesiju, bez da ih je išta pitao i tamo su zakinute za neka prava koje imamo mi u bolničkom sustavu. Neki prosjek je, isto žalosno za reći, nešto se dobiva kroz papir i ugovor, a nešto ispod stola, gdje su u konačnici kolegice i kolege zakinuti kada idu u mirovine. Mirovima, koja je i tako mala, onda će biti još manja.

Prosjek je između 4.000 i 8.000 kuna, ovisi o smjenskom radu, oblicima rada, o prekovremenima… To je oblik rada koji zahtjeva vas u kontinuitetu 365 dana u godini, to su blagdani i vikendi. Mi smo izabrali taj poziv i mi ga radimo, ali smatramo da nas se treba za to platiti”, veli.

