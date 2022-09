Koliko su izvjesni veći nemiri u Rusiji?

Podijeli:







Izvor: REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER

Profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša bila je gošća N1 Studija uživo i komentirala situaciju s ratom u Ukrajini, kao i ishode izbora u Italiji.

Komentirala je masovni odlazak Rusa u druge zemlje zbog Putinove najave mobilizacije, rekavši da sigurno nije riječ o kaosu koji bi doveo do pada režima.

“Rat je sada sigurno ušao u Rusku federaciju. Vidjeli smo kakve su bile reakcije. Oni koji su imali nešto sredstava otišli su. Elite su postale svjesne zastrašujuće činjenice da se rat stvarno događa i da svatko od muškaraca može biti regrutiran i poslan u rat”, rekla je.

Kreće li Putinu nizbrdo?

Luša kaže da je sigurno da je režim jak dokle ima podršku svojih stanovnika.

“Rusi su u principu davali Putinu zelenu kartu, dok radi nešto što neće dovesti direktno njihove interese u pitanju. Kako se situacija više razvija za Rusiju u negativnom smjeru, ipak vidimo strah među Rusima koji se može očitovati i kroz veće nemire. Ono što možemo izvući iz Putinovog govora nije samo ta mobilizacija, on je najavio i dvije velike stvari, odnosno dva elementa svoje buduće strategije. Prvo je referendum i aneksija osvojenih područja i drugo je mogućnost upotrebe nuklearnog oružja. To sve stvara jednu atmosferu straha i beznađa koja može dovesti do nekih malo većih nemira”, kazala je.

Ističe da se kod Putina dogodila i promjena retorike.

“Za razliku od veljače kada je Ukrajinu označio kao glavnog neprijatelja, u ovom se govoru Putin više okreće Zapadu i NATO-u. Otišao je korak dalje. Lavrov je također pred Općom skupštinom UN-a cijelu situaciju stavio u kontekst rata Rusije i ostatka zapadnog svijeta. Tu su ulozi sve već i veći”, ističe.

“Više nemamo onako neutralnu Kinu, imamo Kinu koja poziva na mir i na stabilizaciju odnosa. Imamo isto taku Indiju koja poziva na mirno rješavanje sukoba. Imamo i Erdogana koji poziva na smirenje sukoba”, dodala je.

Osvrnula se i na mogućnost eventualnih pregovora ruske i ukrajinske strane.

“Jako je teško bilo što prognozirati jer se svakih mjesec dana situacija na samom terenu mijenja. U ovoj trenutnoj situaciji Ukrajina osim uloga velikih ljudskih žrtava, nije u situaciji da joj je od koristi sjedanje za diplomatski stol. Sigurno da bi se Putinovo sjedanje za diplomatski stol gledalo kao neko priznanje poraza. Jako je teško prognozirati koji je to trenutak kad bi za Putina bilo dobro da sjedne za pregovarački stol. Mislim da je sada predaleko otišlo da bi se bilo kakvo sjedanje za diplomatski stol moglo interpretirati kao njegova pobjeda”, rekao je.

Izbori u Italiji

Kratko se osvrnula i na pobjedu Giorgie Meloni na izborima u Italiji.

“Prateći medije, mnogi naslovi govore o povratku krajnje desnice i neofašizma u Italiji. Nova talijanska premijerka je dobila izbore plasirajući ideju – Italija prije svega. Postoji određeni strah da dobivamo još jednog Orbana koji će svaku inicijativu stopirati. I sama Meloni je u kampanji mijenjala svoje stavove prema EU i NATO-u. Ona promovira određene politike prema pobačaju, prema pravima manjima i migrantima koje se vezuju uz krajnju desnicu. Neki će to nazvati novom pobjedom desnice u Europi, ali ja to ne bih tako rekla”, istaknula je Luša.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.