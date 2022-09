Koliko je afera u Ini naštetila Plenkoviću? “Ovo je njegov HDZ”

Podijeli:







Izvor: N1/Ivan Hrstić

Aferu u Ini komentirali su u Točki na tjedan novinarka Đurđica Klancir s portala Net.hr i Goran Penić iz Jutarnjeg lista. Koliko je afera naštetila premijeru Andreju Plenkoviću?

Klancir kaže kako je afera u Ini već nanijela političku štetu premijeru Andreju Plenkoviću.

“Ovo je njegov HDZ. Njegovi ljudi su u Upravi, u NO-u, njegovi ministri koje je on doveo u Vladu su trebali kontrolirati i imati informacije…. Plenković cijelo vrijeme izbjegava otvoriti pitanje zašto ljudi koji se pojavljuju u koruptivnim, sada pljačkaškim aferama imaju veze s HDZ-om. Je li on pokušao promijeniti standarde… Je li on proveo istraživanje zašto mladi ljudi ulaze u HDZ? Jer se stvara uvjerenje kao nekada da će tako naći posao…”, govori ona.

“On je ovom aferom ranjen više nego ijednom ranije. Opet je stvorena nova razina nesigurnosti, ne samo oko Ine nego i šire. Što to sve nije otkriveno u ovoj državi”, kaže Klancir.

Klancir o pljački Ine: "Sve se doima uhodano i kao da je teklo vrlo glatko…"

Goran Penić kaže kako je Plenković htio mijenjati HDZ te kako je možda i uspio u tome da vrh stranke zaokrene ideološki prema centru. “Možda on i pušta neke stvari da se događaju kako bi imao mir u stranci. Često se pitamo zašto to nije spriječio, zašto to bolje ne kontrolira, ako već nije znao za sve to što se događa, zašto pristaje na neke ustupke… Treba se zapitati je li to jedan od razloga, je li namjerno puštao da neki rade što hoće kako bi zadržao mir u stranci. Mislim da mu šteti afera, milijarda kuna je nešto ogromno. To je gotovo pola milijarde kuna u proračunu u vremenu krize. … To je politički opasno za premijera i morat će dobro razmisliti kako se izvući iz ove krize”, kaže.

On smatra kako ni ova afera neće dovesti do toga da koalicijski partneri uskrate podršku premijeru.

Penić kaže kako je malo nezgodna snimka predsjednika Sabora koji partija na Krku dok državu trese najnovija afera. “Ako je starija snimka, pitanje je zašto je tek sad izašla”, kaže Penić i dodaje kako treba pohvaliti oporbu jer pokazuje da radi. “Problem je ipak što građani ne čuju da oni nude rješenja. Čujemo fraze i parole, koje su potpuno izlizane i dosadne. Ne vidimo tu ni lidera koji se može suprotstaviti Plenkvoiću”, govori. Peđa Grbin nije taj koji se može suprotstaviti Plenkoviću, ali možda je to Sandra Benčić, smatra Penić.

