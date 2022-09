Podijeli:







Željko Garača s Ekonomskog fakulteta u Splitu komentirao je u N1 Studiju uživo Vladin paket mjera pomoći za preživljavanje zime i rast cijena. On smatra da je, široko gledano, u kontekstu cijelog paketa mjera koja se odnosi na električnu energiju nepotrebno nepravedna.

“Kad bismo promatrali samo paket koji se odnosi na električnu energiju, onda bi mjera mogla proći, ali u kontekstu energetskog paketa može se reći da je nepotrebno nepravedna. Neki to tumače kao kažnjavanje Dalmacije jer su ljudi prisiljeni grijati se na struju, no ne bih išao tako daleko, ali mjera je nepromišljena”, rekao je Željko Garača.

Smatra da je donju granicu trebalo podignuti na barem 5.000 kilovatsati. “2.500 kWh je potrošnja koju će jedno domaćinstvo potrošiti bez grijanja, a to znači da će ukupno grijanje u ovoj sezoni ići po većoj tarifi. To znači da će računi porasti od 20 do 40 posto. Neki se griju na grijalice, neki na klimu. Ti s klima uređajima će proći relativno bolje, ali će im računi ići isto gore. Mnogi će fizički štedjeti energiju, grijati manje prostorija pa konačna cifra možda neće biti toliko povećanje”, napomenuo je.

Dalmacija i priobalje se, kaže, uzdaju u blagu zimu i što više sunca.

Na pitanje predstavlja li to onda velik udar na HEP, Garača kaže da je veći dio paketa upravo odgovornost HEP-a:

“S jedne strane je to Vladin paket mjera, a najveći dio je prebačen na HEP. S obzirom na to da je HEP državna firma, on će izdržati, možda će biti u gubitku, ali to Vlada onda može sanirati jer se radi o općem interesu. Za sudbinu HEP-a ne treba brinuti. Trebalo je malo povisiti i toplinsku energiju, možda i cijenu plina, a da onda cijena struje ide po manjem poskupljenju.”

Ipak, smatra da je Vlada morala povući potez i u ovom paketu ne vidi velik problem. No, jednu stvar ističe: “Problem je što govorimo o pomoći Vlade, a najveći dio toga Vlada je prevalila na poduzetnike, proizvođače, HEP… Iz proračuna direktno ide znatno manje od 21 milijarde kuna.”

Prokomentirao je i zamrzavanje cijena i bojazan trgovaca da neće imati profita:

“Obično kažu da je to vraćanje u socijalizam, to nema veze, ovo je drugi sustav, ne možemo se vratiti u komunizam. Tržište je otvoreno i Vlada ne može kontrolirati cijene proizvoda gdje ne kontrolira proizvodnju. S obzirom na ograničen broj proizvoda kojima je cijena ograničena, naći će trgovci način ponuditi sličan proizvod formiran po proizvoljnoj cijeni.”

