Koliko će još dugo rasti cijene? Evo što kaže zamjenica guvernera HNB-a

Izvor: N1

Zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek komentirala je u N1 Studiju uživo najavu obveze ugradnje solara za javne zgrade.

“Plan Repower Europe je prije svega nužan, on podrazumijeva smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima. Ovaj rat u Ukrajini nas je malo osvijesti koliko smo zanemarili ovisnost o plinu i naftu iz Rusije, ali i koliko smo se sporo prilagođavali na tu klimatsku tranziciju koja nam postaje neminovnost. Umjesto 150km3 iz Rusije ćemo moći uvoziti samo 50km3. Trećinu. Uvozit ćemo ukapljeni plin iz drugih zemlja, sjeverne Afrike, Amerike… To znači brži prijelaz na alternativne izvore energije, ali i smanjenje potrošnje energije. Da bi se taj plan ostvario, potrebne su i uštede energije. Takav plan je bio odavno potreban. Ako treba s njim početi, sada je pravi trenutak. On će najvjerojatnije značiti i nešto skuplju tranziciju, ali to je kratkoročni efekt koji će se izgubiti”, govori Švaljek.

Govoreći o tome treba li država subvencionirati ugradnju solarnih sustava, Švaljek kaže: “Treba reći da te mjere suzbijanja onečićšenja u dugom roku donose koristi. Velike su investicije na početku, ali one donose uštede za one koji primjenjuju takve mjere. Te mjere zahtjevaju i određenu državnu intervenciju na početku implementacije.”

Švaljek kaže i kako je Vlada uspjela ublažiti skok cijena energije i plina svojim mjerama. “Očekujemo da se tijekom ljeta dosegne vrhunac inflacije, ali da rast cijena prema kraju godine bude manji”, kaže pojašnjavajući da su cijene porasle već prošlog ljeta i da “nema više prostora za daljnji rast cijena”.

Na pitanje može li nešto zaustaviti naš ulazak u eurozonu, ona kaže kako misli da ne. “Prilično je siguro da ćemo mi ispuniti sve kriterije”, zaključuje.

