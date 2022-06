Koliki su gubici u ratu? Kovačević: Ukrajinska vojska ima velike žrtve

Podijeli:







Izvor: EUTERS/Oleksandr Ratushniak/ilustracija

Pero Kovačević, stručnjak za međunarodno pravo, u Novom danu analizirao je situaciju u Ukrajini. On navodi da je istovremeno s početkom Putinove invazije na Ukrajinu krenuo i informacijski rat.

“Zapadni analitičari i dužnosnici izbjegavaju govoriti o stanju u ukrajinskim redovima. Oni stalno potenciraju stanje i slabosti ruske vojske. Kad se samo govori o slabostima ruske vojske, dobije se krivi dojam da su Rusi u podređenom položaju na području Ukrajine što ipak ne odgovara realnom stanju stvari”, naveo je Kovačević.

Koliki su gubici u ratu?

Osvrnuo se na to kolika je bila ukrajinska, a kolika ruska vojska prije početka invazije.

“Ukrajina je na početku ruske, odnosno Putinove invazije brojala 196.600 aktivnih vojnih osoba, od toga 125.600 kopnenih vojnika, 35.000 zračnog osobolja, 15.000 mornaričkog osoblja i 900.000 pričuve. Rusija je imala 900.000 djelatnog vojnog osoblja, od toga 270.000 vojnika, 165.000 pripradnika zračnog osoblja, 150.000 mornaričkog osoblja i oko dva milijuna pričuva”, naveo je Kovačević.

Osvrnuo se i na gubitke među ukrajinskom vojskom. “Ukrajinska vojska ima velike žrtve. Ona u ovom trenutku ima žrtve preko 20.000 svojih vojnika, plus ranjeni, i dolazimo do brojke od 1000 ljudi koji dnevno ispadaju iz ukrajinske vojske. Nema govora o kolapsu ukrajinske vojske, ali ako se ovakav tempo nastavi do jeseni, pitanje je u kakvom će stanju biti ukrajinska vojska.

Navodi da te iste probleme ima i ruska vojska, no prema posljednjim zapadnim procjenama, ruska vojska je dosad izgubila između 15 i 20 tisuća svojih vojnika.

“Ruska vojska nije izgubila ubojitu moć ni ofanzivno djelovanje”, ističe Kovačević.

