Izvor: N1

Slavko Kojić, predsjednik stranke Bandić Milan 365, u N1 Studiju uživo komentirao je rad aktualne zagrebačke vlasti.

O izjavama aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, u kojima je, između ostalog, poručio ponovno da ih je dočekala prazna blagajna te da nije bilo ni za plaće, Kojić je rekao da ih može komentirati samo na dva načina.

“Jedan je – hvalite me usta moja, a drugi – on se niti nakon godinu dana od izbora ne može osloboditi od prozivanja bivše garniture. Moj mu je savjet da to prestane raditi jer to ne rješava probleme. Neka se uhvati posla”, kazao je Kojić koji smatra da Tomašević nije napravio ništa.

“On nema upravnih kapaciteta, nema vizije, kadrova i finacija. Ovo što on nabraja su prazne tlapnje. Naučio je kao papagaj tri rečenice i vrti ih u krug. Na bilo kojem intervjuu ili obraćanju medijima on stalno ponavlja isto. On nema kapaciteta. To nije nešto za što je on kriv, djelomično za to nosi krivicu i prethodna vlast. Kadrovski bazen u državi je prazan, a on je tu doprinio smanjivanjem plaća pročelnicima za 30 posto. Mi sada nemamo niti jednog ozbiljnog pročelnika u Gradu Zagrebu”, rekao je Kojić.

