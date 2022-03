Podijeli:







Izvor: Panthermedia / Profimedia

Kokain, metamfetamin, amfetamin, kanabis, MDMA,... Gdje se koja droga najviše troši i što se promijenilo posljednjih godina, pokazala je najnovija analiza otpadnih voda za procjenu potrošnje glavnih tipova droga. Objavljena je prije nekoliko dana, a u njoj je sudjelovao dosad najveći broj zemalja.

U čak 75 gradova iz 25 zemalja, od Barcelone do Limassola i od Osla do Porta, analizirani su dnevni uzorci otpadnih voda u slivnim područjima postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda tijekom jednotjednog razdoblja između ožujka i svibnja 2021. Otpadne vode oko 45 milijuna ljudi analizirane su na tragove četiri ilegalna stimulansa – kokain, amfetamin, metamfetamin i MDMA/ecstasy te kanabisa.

Riječ je o najvećem europskom znanstvenom projektu analize otpadnih voda, koju od 2011. provodi SCORE europska mreža (Sewage analysis CORe group — Europe SCORE) nastala s ciljem izrade standardiziranih pristupa analizi otpadnih voda te koordinacije međunarodnih istraživanja kroz izradu zajedničkog protokola djelovanja, a u suradnji s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Najnovija studija ukazuje na sveukupni porast detekcije četiri od pet ispitivanih droga. MDMA je bila jedina droga kod koje je zabilježeno smanjenje u većini ispitivanih gradova. U posljednjem krugu prikupljanja podataka droge su bile ravnomjernije utvrđene na svim lokacijama istraživanja, sa svih pet supstanci pronađenih u gotovo svim gradovima. Razlika je u to u dnosu na prethodne godine kada su uočeni raznovrsniji geografski obrasci.

Najnoviji podaci pokazuju i da se kokain, koji je i dalje još uvijek najzastupljeniji u gradovima zapadne i južne Europe, sve više nalazi u istočnoeuropskim gradovima dok se metamfetamin, povijesno koncentriran u Češkoj i Slovačkoj, danas nalazi u gradovima diljem Europe.

‘Rezultati nam pružaju vrijednu sliku uporabe droga u 75 gradova, nudeći vrijedne uvide u nove trendove. On pokazuju i porast i širenje većine ispitivanih supstanci, odražavajući problem droga koji je sveprisutan i složen. Tijekom proteklog desetljeća, analiza otpadnih voda napredovala je od eksperimentalne tehnike do afirmiranog alata za praćenje uporabe ilegalnih droga u Europi. Ova najnovija studija istražuje budući potencijal istraživanja otpadnih voda, od identifikacije novih psihoaktivnih tvari i evaluacije intervencija do definiranja ciljeva za javnozdravstvene programe i povećanja spremnosti i odgovora”, istaknuo je Alexis Goosdeel, direktor EMCDDA, prenosi DNEVNIK.hr.

Ključni rezultati 2021.

KOKAIN

Koncentracija metabolita kokaina u otpadnim vodama ostala je najveća u gradovima zapadne i južne Europe – osobito u Belgiji, Nizozemskoj i Španjolskoj, ali tragovi su pronađeni i u većini istočnoeuropskih gradova gdje je uočen određeni porast.

Sveukupno, u 2021. više od polovice gradova zabilježilo je povećanje koncentracije metabolita kokaina u usporedbi s podacima iz 2020. (32 od 58 gradova s podacima za obje godine).

Recentni europski projekt o otpadnim vodama (EUSEME) također je pronašao metabolite crack kokaina u svih 13 ispitivanih europskih gradova, s najvećim opterećenjem u Amsterdamu i Antwerpenu.

Zagreb je 11. grad u Europi po dnevnoj potrošnji kokaina – 548.62 miligrama na 1000 stanovnika.

METAMFETAMIN

Tradicionalno koncentriran u Češkoj i Slovačkoj, sad prisutan i u Belgiji, Cipru, istočnoj Njemačkoj, Španjolskoj i Turskoj te nekoliko sjevernoeuropskih zemalja poput Danske, Litve, Finske, Norveške.

Od 58 gradova s podacima za 2021. i 2020., oko polovice (27) prijavilo je povećanje koncentracije metabolita. No valja reći da su razliku od ostala tri stimulansa, koncentracije metabolita bile vrlo niske do zanemarive na većini lokacija.

AMFETAMIN

Razina koncentracije metabolita amfetamina i dalje je varirala po gradovima, s najvećim opterećenjem prijavljenim u gradovima na sjeveru i istoku Europe – Švedska, Belgija, Nizozemska i Finska, a znatno nižim razinama u gradovima na jugu.

Međutim, od gradova s podacima za 2021. i 2020., više od polovice (28 od 55) prijavilo je povećanje koncentracije metabolita.

Zagreb je 12. grad u Europi po dnevnoj potrošnji amfetamina – 151.41 miligrama na 1000 stanovnika.

KANABIS

Najveće količine metabolita kanabisa (THC-COOH) pronađene su u gradovima zapadne i južne Europe, osobito u Hrvatskoj, Češkoj, Španjolskoj, Nizozemskoj, Sloveniji i Portugalu.

Čini se da su ograničenja zbog COVID-19 manje utjecala na uporabu nego kod drugih droga. U 2021. gotovo polovica gradova koji su analizirali metabolite kanabisa (13 od 31) prijavila je povećanje količine kanabisa.

Zagreb je 4. grad u Europi po dnevnoj potrošnji kanabisa – 132.9 miligrama na 1000 stanovnika.

MDMA

Ovo je bila jedina droga čiji su metaboliti manji u većini proučavanih gradova. Gotovo dvije trećine gradova s podacima za 2021. i 2020. (38 od 58) prijavilo je smanjenje opterećenja u 2021., vjerojatno zbog zatvaranja mjesta za noćni život tijekom pandemije COVID-19, gdje se ova droga često konzumira.

Najveće količine MDMA pronađene su u gradovima u Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Švedskoj i Norveškoj.

Zagreb je 14. grad u Europi po dnevnoj potrošnji MDMA – 28.26 miligrama na 1000 stanovnika.

Varijacije po gradovima

Studija je otkrila razlike između gradova u istoj zemlji što se dijelom može objasniti njihovim različitim društvenim i demografskim karakteristikama (dobna raspodjela, sveučilišta, noćni život).

U većini zemalja s više mjesta istraživanja, koncentracija metabolita je bila veća u velikim gradovima u usporedbi s manjim lokacijama za tri stimulansa. Takve razlike nisu otkrivene za amfetamin i kanabis. 17 zemalja koje su sudjelovale u prikupljanju podataka 2021. imalo je dvije ili više lokacija istraživanja.

Tjedni obrasci

Analiza otpadnih voda može otkriti fluktuacije u tjednim obrascima uporabe droga.

Više od tri četvrtine gradova pokazalo je veću količinu metabolita tipično rekreativnih droga, kokaina i MDMA, vikendom (petak – ponedjeljak) nego radnim danima, unatoč tome što je veći dio industrije noćnog života još uvijek bio zatvoren u Europi 2021. godine.

Za razliku od toga, metaboliti ostale tri droge bili su ravnomjernije raspoređeni tijekom tjedna.

