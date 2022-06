Koja je razlika između toplinskog vala i toplinskog udara?

Podijeli:







Izvor: N1

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević komentirala je toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku.

“U prvom smo godišnjem toplinskom valu, no ovo nije prvi put da je počeo ovako rano. Toplinski val je razdoblje produljenog trajanja povišenih dnevnih temperatura. On je u ovom trenutku posljedica situacije u kojoj imamo anticiklonu nad Europom, koja se ne može pomicati zbog frontalnih poremećaja koji se nalaze istočnije i zapadnije od same anticiklone”, rekla je Blažević.

Kako navodi, ljudi često miješaju pojam toplinskog udara i toplinskog vala.

“Toplinski udar je posljedica visokih temperatura na ljudski organizam, koja može završiti i fatalno. Primjerice, 2003. godine čak je 70.000 ljudi u svijetu izgubilo život”, rekla je.

Kaže da temperature u Hrvatskoj neće biti toliko izražene kao u ostalim europskim zemljama.

“Možemo očekivati temperature do 36 stupnjeva. To i nije toliko visoko ako uzmemo u obzir najviše temperature izmjerene u hrvatskoj. Davne 1981. godine u Pločama je izmjerena najviša dnevna temperatura od 42,8 stupnjeva Celzijusa. Dakle, ovaj toplinski val neće biti toliko izražen jer se nalazimo na granici toplog i hladnog zraka. Ono što slijedi je prodor hladnijeg zraka u naše krajeve, što će pridonijeti padu temperatura u kontinentalnoj Hrvatskoj”, rekla je.

“Kada se tlo ovoliko užari i nailazi hladni zrak, to može izazvati vrlo burne atmosferske reakcije. To je kao da imate užareni štednjak koji polijete vodom. U takvim okolnostima već noćas može biti pljuskova praćenih grmljavinom”, rekla je Blažević.

