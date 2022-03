“Bolje da je Plenković s Janšom sjeo u vlak za Ukrajinu nego držao pressicu”

Podijeli:







Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe gostovao je u N1 Studiju uživo i komentirao aktualnu političku situaciju i eventualnu rekonstrukciju Vlade te situaciju u ratom zahvaćenoj Ukrajini.

DP smatra da cijela Vlada treba dati ostavku, a njihov saborski zastupnik kaže da Andrej Plenković uvijek ima spinove koji uspiju kod dijela birača.

“Rekao bih da će ići na minimalnu rekonstrukciju Vlade”, smatra Stipo Mlinarić Ćipe. “Sad su uhvatili Tramišak koja relativno dobro radi svoj posao, a ne hvataju se ministara protiv kojih DORH radi radnje, kao ni Miloševića koji je zaštićen kao lički medvjed”, komentirao je.

Ne vjeruje da će se Plenković moći riješiti potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića: “Pupovac i manjinski zastupnici napravit će pritisak da ostane u Vladi.” Istaknuo je da smo navikli kod HDZ-ove Vlade na istrage i kriminal, čega kod ministrice Tramišak nema, a “gurnuta je u prvi plan”.

“Ministar vanjskih poslova vikao za Lavrova da je topla poetska duša, pa vidimo što sad radi…”

Podsjetio je da je Plenković promijenio puno ministara, a neki su završili i u Remetincu. “Tko je kriv? Onaj tko ih bira i stavlja na pozicije. Plenković je jako loš menadžer. Ministar vanjskih poslova je vikao za Lavrova da je topla poetska duša, pa vidimo što sad radi. Kada bismo nabrajali njihove gafove…”, govori zastupnik Domovinskog pokreta.

Osvrnuo se na izbor novog ministra graditeljstva Paladina. “Ne radi se o Paladinu, radi se o ljudima koji su dvije godine po kontejnerima. Biti protiv ministra kako god se on zvao i produžiti im agoniju, to bi bilo strašno. I ja bih bio suzdržan da sam bio u Saboru. DP bi se zalagao samo za nove izbore, ne bismo podržali Plenkovićevu Vladu”, rekao je.

“Od pada drona u Zagrebu napravili su cirkus…”

“Od pada drona u Zagrebu napravili su cirkus, naslikavali se i odjednom muk. Kao netko tko je bio u Vukovaru, kažem da je nemoguće da bi bila onako mala rupa da je bilo 40 kilograma eksploziva. Popucala bi i stakla. Ne može se u takvoj situaciji ponašati tako neodgovorno”, rekao je, dodavši da je to odmah trebalo prepustiti stručnjacima.

Kazao je i da je Panković nakon toga držao pressicu, dok su nad njim nadlijetali avioni: “Bolje bi bilo da je s Janšom sjeo u vlak i otišao u Ukrajinu.”

Smatra da Hrvatska ne bi trebala javno govoriti što šalje kao pomoć Ukrajini, pojasnivši kako Hrvatska nije velesila.

Prokomentirao je i situaciju u Ukrajini, koja je pod ruskom invazijom sada već više od mjesec dana.

“Mariupolj će pasti, sravnit će ga sa zemljom”

“Lako je biti general poslije bitke. Pustimo izbjeglice koje su došle na granicu. Obratimo pozornost na velike gradove koji će biti u okruženju, to sam odmah rekao. Tu će ginuti civili. Rekao sam za Mariupolj da će biti drugi Vukovar. Običan sam vojnik, nisam analitičar, ali sam prošao krvavi rat. Mariupolj će pasti, grubo zvuči, ali to je realnost. To smo doživjeli u Vukovaru. Mogu pregovarati koliko žele, ali ruska strana neće odustati od Mariupolja. Sravnit će ga sa zemljom”, rekao je.

Smatra da ruska strana neće dozvoliti da strane vojske ulaze u grad i izvlače civile. “Nijedna zemlja u ovoj fazi rata to ne bi dozvolila. Civile je trebalo izvući odmah.”

“Kad se u ratu ispali prvi metak, prva pogine istina”

Što se Domovinskog rata tiče, kaže da se Europa maćehinski ponijela i zatvorila oči. “Mi smo neželjeno dijete Europe.”

“Kad se u ratu ispali prvi metak, prva pogine istina. Sve što se govori otkad je krenuo rat su manipulacije obje strane, što je sasvim normalno u ratu”, poručio je gostujući u N1 Studiju uživo Stipo Mlinarić Ćipe.

