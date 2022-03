Klauški o rekonstrukciji: Bezimeni ljudi odlaze zbog aferica na koje smo navikli

Podijeli:







Tomislav Klauški, kolumnist i predavač na Fakultetu političkih znanosti, bio je gost večerašnjeg Pressinga, gdje je komentirao rekonstrukciju Vlade, odnose između Banskih dvora i Pantovčaka, stanju oporbe i druga politička pitanja.

Govoreći o rekonstrukciji Vlade, Klauški je kazao da mu se čini da smo permanentno u rekonstrukciji Vlade od prvog dana Plenkovićevog mandata.

“Ovo je samo spašavanje Vlade. HDZ se opekao na slučaju Tomislava Karamarka i bila je teza da više nikada neće ići u rušenje svoje Vlade”, rekao je Klauški, dodajući da se nikome ne ide na izbore i da će ova Vlada biti zapravo priprema za izbornu godinu, odnosno zadnje dvije godine mandata.

Opozicija preslaba za Plenkovića

“Oporba očito nema snage za izbore. Pitanje je tko je oporba? Previše su razjedinjeni. Interesne skupine u vladajućoj koaliciji i parlamentu su prejake da bi netko išao na izbore. Ova šesta godina mandata je kao i u slučaju Ive Sanadera zapravo ključna, možda i ukleta. Imamo kulminaciju svega lošeg – istraga, lošeg rada, problema. Mi smo u nekoj poziciji taoca Andreja Plenkovića, govori se da nema nitko bolji od njega, da ga nitko ne može rušiti”, kazao je Klauški.

Vjeruje da dominira teza da su svi loši pa Plenković može biti loš koliko hoće jer nema nikoga tko ga može zamijeniti.

“Šest godina imamo dojam da je naša država u dobrom stanju, da smo prosperitetni, nismo zagrizli u neki ekstremizam i radikalizam. Ali Plenković je zapravo svojim baršunastim metodama nanio puno veću štetu. Opozicija je totalno devastirana, nema je niti u naznakama”, kazao je Klauški.

Vjeruje i da javna scena Plenkovića vidi kao nešto dobro te da misle da se ne treba buniti protiv njega.

“Nije nas strah njega u smislu da bi izlazili na ulice. Ovi su bezimeni ministri koji ne izazivaju kontroverze u smislu što je radio Zlatko Hasanbegović ili Mijo Crnoja i tako neki primjeri. To su neki bezimeni ljudi koji odlaze zbog aferica na koje smo se navikli. Novo normalno nam je da 15 ljudi ima neke afere i da imamo Vladu koja, ako nije pod nekim istragama onda je pod nekim prijetnjama, ucjenama”, kazao je Klauški.

Ukazao je da sada imamo situaciju da premijer prijeti DORH-u, da poziva Uskok i DORH na red, da ustaškim obilježjima daje dvostruke konotacije, što sve vidi kao “nekakvo zagrijavanje žabe”.

Upitan klizi li Plenković prema moći Viktora Orbana u Mađarskoj ili Aleksandra Vučića u Srbiji, Klauški je kazao:

“On to želi nekako baršunastom rukavicom. To je neka mekša verzija. On nas je uhvatio u zamku da se bojimo koristiti teške riječi za njega poput apsolutizma, autokracije, despotizma ili tiranije. Mi se ne osjećamo tako, ali ako se pogledaju neki slučajevi, imamo ljude koji odlaze u zatvor jer su ga nazvali pavijanom ili kažu da ga treba gađati jajima. Opozicija je nestala pod tom vladavinom. Karamarko je dao zavjet da će svesti SDP na 5 ili 6 posto i Plenković sada ide prema tome. Imamo dojam da je demokracija zdrava, ali nije.”

Dodao je da je možda Plenković na početku imao dobre namjere, ali da je onda shvatio da ima neke okove i da je HDZ-ovo biračko tijelo takvo kakvo je i da se za vlastito samoodržanje mora tako ponašati.

“HDZ je kao pacificirao, ali je zapravo napravio od njega svoju neku klijentelističku skupinu bezimenih činovnika”, tvrdi Klauški.

Plenković bira sve ministre koji odlaze i dolaze

“Čini se da su tu njegov ego i taština bili povrijeđeni jer su ga suočili s činjenicom zašto mu ministrica nije rekla. Tramišak je morala doći s isprikom da bi ostala u Vladi. Međutim, imamo jednu drugu stvar. Tu se malo uzdrmala malo Plenkovićeva pozicija u HDZ-u, tu vidimo da je iz te HDZ-ove čamotine iskočio Ivan Anušić i pustio glas da i on stalno prima prijetnje, da je to normalno za političara”, kazao je Klauški.

Napominje da slavonski HDZ želi imati svoju osobu na europskim fondovima.

“A kao što smo imali priliku vidjeti, EU fondovi su žarišna točka nove korupcije”, rekao je Klauški.

Smatra da nema smisla govoriti o tome koji ministri dolaze, a koji odlaze.

“Nebitno je. Imamo premijera koji ih je sve birao i riješavao ih se. Sad dolaze neki novi. Imamo neku nižu ljestvicu – ako ne završe u zatvoru, dobri su”, govori Klauški.

Vjeruje da će SDSS sigurno zadržati svoje mjesto i nakon rekonstrukcije, ali da bi Milošević mogao ustupiti svoju fotelju i tako sačuvati svoje političko ime za nešto drugo.

Smatra da niti Josip Aladrović ne bi trebao ostati u Vladi, ali napominje da se u ovom zemlji to pita Andreja Plenkovića. Dok se ne digne optužnica, pojasnio je Klauški, oni žive od svoje vjerodostojnosti, a od trenutka kada se ona pojavi, oni su podložni sudu javnosti i premijer ih treba smijeniti.

Osvrćući se na slučaj ministra Maria Banožića, ocijenio je zanimljivim da što ga je Milanović više napadao, bio je sigurniji.

“Banožić je Plenkoviću dobro došao jer je bio gromobran, isukani mač ili igračka za predsjednika države koji, kada mu je dosadno, udara po njemu. Onda se pojavi Plenković kao medijator”, rekao je Klauški.

Komentirao je i prelet francuskih borbenih aviona u vrijeme konferencije Andreja Plenkovića te zabranu preleta koju je potom uveo Zoran Milanović.

“To je slika hrvatske vlasti danas. Onda još predsjednik reterira. To je bio takav igrokaz u kojem je svatko morao pokazivati mišiće. Svaka moguća tema u ovoj državi, osim proslave Oluje u Kninu, oni su našli načina kako da izazovu umjetnu svađu. Svaka tema im služi da Plenković pokaže svojoj stranci da je Milanović nešto najgore, a Milanović tu pokazuje snagu na Plenkoviću, Banožiću i Vladi jer ne samo da brusi ljevičarsko biračko tijelo, nego odlazi i puno šire”, govori Klauški.

Dvije godine Milanovićevog mandata

Upitan po čemu će pamtiti prve dvije godine Milanovićevog mandata, odgovorio je:

“Po nevjerojatnom retoričkom zagađenju hrvatske javne scene, po njegovom političkom zaokretu koji je otišao puno dalje od onog za što su ga optuživali u SDP-u. Otišao je toliko daleko da se pokazuje kao proruski, Putinov čovjek, osoba koja stoji iza Mosta, iza desnice, koja ruši Plenkovića s tih nekih desnih pozicija. Pamtim ga po nekim temama koje je dobro ubo, ali nikada do kraja dobro izvukao. Njegova je retorička i politička eksplozija uslijedila nakon akcije Uskoka u Slovenskoj, gdje se našao u toj akciji bez njegovog znanja. Od tada je u ratu sa svima. Oduzeo je kisik opoziciji. Doveo je Možemo i SDP u situaciju da se boje reći bilo što protiv njega, računajući da je on ipak njihov saveznik u prikupljanju glasova.”

Vezano uz Milanovićeva lutanja kada je riječ o Rusiji i Putinu, kazao je da je odlaženje prema putinovskom biračkom tijelu započelo već odnosom prema antivakserima, antimakserima i cjepivu.

“S druge strane, jedinu rečenicu koju je rekao o osudi rata je da ne možemo ne osuditi invaziju Rusije, ali već u drugim nastupima je rekao da se Ukrajina loše brani, da je loše organizirana, da nije to tako strašno kao što oni to primjećuju te da su si zapravo sami krivi. Zoran Milanović niti jednom nije rekao da je Vladimir Putin kriv. Ne znam odakle to izvire”, dodao je.

Napomenuo je da ne zna odakle to izvire, ali jedna od mogućnosti je zato što je Andrej Plenković otišao prema Ukrajini pa on ide prema drugoj krajnosti.

“Oni koriste svaku situaciju da potenciraju te razlike. Što više Vlada potencira “proukrajinu”, Pantovčak vraća proruskom varijantom”, smatra Klauški.

