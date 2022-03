Klauški: Milanović je zagadio javnu scenu i pokazao se kao Putinov čovjek

Podijeli:







Izvor: N1

Tomislav Klauški, kolumnist i predavač na Fakultetu političkih znanosti, bio je gost večerašnjeg Pressinga. Između ostalog, osvrnuo se i na dvije godine mandata Zorana Milanovića.

Upitan po čemu će pamtiti prve dvije godine Milanovićevog mandata, Klauški je odgovorio:

“Po nevjerojatnom retoričkom zagađenju hrvatske javne scene, po njegovom političkom zaokretu koji je otišao puno dalje od onog za što su ga optuživali u SDP-u. Otišao je toliko daleko da se pokazuje kao proruski, Putinov čovjek, osoba koja stoji iza Mosta, iza desnice, koja ruši Plenkovića s tih nekih desnih pozicija. Pamtim ga po nekim temama koje je dobro ubo, ali nikada do kraja dobro izvukao. Njegova je retorička i politička eksplozija uslijedila nakon akcije Uskoka u Slovenskoj, gdje se našao u toj akciji bez njegovog znanja. Od tada je u ratu sa svima. Oduzeo je kisik opoziciji. Doveo je Možemo i SDP u situaciju da se boje reći bilo što protiv njega, računajući da je on ipak njihov saveznik u prikupljanju glasova.”

Vezano uz Milanovićeva lutanja kada je riječ o Rusiji i Putinu, kazao je da je odlaženje prema putinovskom biračkom tijelu započelo već odnosom prema antivakserima, antimakserima i cjepivu.

“S druge strane, jedinu rečenicu koju je rekao o osudi rata je da ne možemo ne osuditi invaziju Rusije, ali već u drugim nastupima je rekao da se Ukrajina loše brani, da je loše organizirana, da nije to tako strašno kao što oni to primjećuju te da su si zapravo sami krivi. Zoran Milanović niti jednom nije rekao da je Vladimir Putin kriv. Ne znam odakle to izvire”, dodao je.

Napomenuo je da ne zna odakle to izvire, ali jedna od mogućnosti je zato što je Andrej Plenković otišao prema Ukrajini pa on ide prema drugoj krajnosti.

“Oni koriste svaku situaciju da potenciraju te razlike. Što više Vlada potencira “proukrajinu”, Pantovčak vraća proruskom varijantom”, smatra Klauški.

