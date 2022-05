Podijeli:







Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je u N1 Studiju uživo te je govorio o događanjima u Ukrajini.

Najprije je komentirao Putinov govor na Danu pobjede:

“Kad govorio o ovoj proslavi, svake godine pa i ove, ona uvijek ima dvije dimenzije, jedna je vraćanje u prošlost i tu nema tko što prigovoriti. SSSR je podnio najveću žrtvu u Drugom svjetskom ratu. Uvijek ovakve proslave u žižu javnosti dođu zbog aktualnog tentuka, obično se ništa ne događa, a sada imamo situaciju s Ukrajinom. Očekivalo se da će Putin ili proglasiti pobjedu ili najaviti mobilizaciju. Nije napravio ništa od toga. Putin nije mogao reći ništa novo što svi već ne znaju. Njegova politika je jasna, ponovno smo čuli da Zapad napada Krim, taj Zapad je zapravo Ukrajina čiji dio je Krim. Tako da, ništa se specijalno nije dogodilo”, kaže.

“Nitko se ne pita što bi Ukrajinci htjeli”

Istaknuo je kako je Ukrajina neizmjerno važna za Rusiju iz geostrateškog i gološkog aspekta.

“To najvećih dijelom ravnica kroz koju su se kroz povijest u nekoliko navrata događali napadi na Rusiju. Držanje Ukrajine zbog toga je važno. Važno je i zbog Donbasa i te regije koja je industrijski jaka, važna je zbog Krima, zbog Crnog mora. Nitko se ne pita što bi Ukrajinci htjeli. Nakon Drugog svjetskog rata Ukrajina nije poželjela, kao ni većina drugih zemalja, u neku zajednicu ponovno. Odlučili su se za neovisnost od Moskve. Mislim da treba slušati ono što želi Ukrajina. Zašto uopće raspravljamo o tome što je Rusija procijenila?”, veli.

Rekao je i kako se ne slaže s izjavama predsjednika Milanovića da netko izaziva Rusiju.

“Nisam još dosad vidio kada je to NATO ušao na ukrajinski teritorij. Zašto se stalno ponašamo kao da je u Moskvi nekakav kralj?”, pita se i dodaje:

“Ako je Ukrajina, ako su Finska, Estonija, nezavisne države i kao takve prihvaćene u UN-u, zašto bi netko govorio kakvu će imati vanjsku politiku i hoće li ući u NATO ili ne? Ja ne vidim da je to izazivanje. Mnogi su govorili da je i ulazak baltičkih zemalja izazivanje, pa se iz smjera baltičkih zemalja nije dogodilo ništa prema Rusiji. Nitko se ne pita što bi bilo s baltičkim zemljama da nisu u NATO-u, sigurno bi se sukob proširio i na njih. Straha od NATO-a nema. Ja mogu razumjeti strah, ali ne možete iz straha napasti nekog i napraviti sve ono za što optužujete nekog drugog”.

“Vučić više neće sjediti na dvije stolice”

Komentirao je i potencijano prelijevanje sukoba na Balkan.

“Što se tiče Balkana, mislim da tu apsolutno nema straha. Mislim da će ova situacija stabilizirati Balkan jer Vučić više neće moći sjediti na dvije stolice. Vrlo je jasno od koga živi Srbija, ne živi od Rusije nego EU-a. Putin ne može utjecasti na Republiku Srpsku da izađe iz BiH ili na Srbiju da napadne Kosovo. Srbija i RS su okružene NATO članicama”, kaže.

Objasnio je i kako Putinu nije cilj širenje fizičkih granica Rusije nego političkog utjecaja.

“Putinu je puno zanimljivija varijanta koju je imao posljednjih 30 godina, a to je da su predstavnici vlasti u Kijevu skloni Moskvi. Najvažniji faktor zbog kojeg se to nije dogodilo je Zelenski. Da je on odletio nakon prva dva dana invazije tu bi bilo svega. Ovo sad je potpuno suprotno očekivanjima i mislim da se ni taj plan neće ostvariti. Mislim da je aktualni plan da se raskomada, da dijelovi Donbasa budu nezavisni, da Krim bude dio Rusije”.

Rekao je i kako Plenković nije jedini državnik koji je otišao u posjet Zelenskom te da treba nastaviti pružati pomoć Ukrajini. Naposljetku je komentirao je li Putin narušio ugled Rusije:

“Rusija je odavno važan igrač, ali puno manje važan igrač nego što oni misle. U vojnom smislu ne mogu parirati NATO-u, a u ekonomskom smislu ni SAD-u ni EU, ni Kini. Rusiji bi se moglo dogoditi da postane Kinin privjesak. Vladimir Putin je ugrozio stabilnost Rusije. Ali kada dođete tamo vidite da to nije protivno interesu velikom broju Rusa. Njima su neke stvari bitnije od ekonomske stabilnosti. Vidjet ćemo dokad, zasad se ne bude”, zaključuje.

