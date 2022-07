Podijeli:







Izvor: N1

Kolumnist Telegrama Jasmin Klarić komentirao je za Newsroom ostavku ministra Zdravka Marića.

Rekao je da se to prije mjesec danas moglo naslutiti kroz neke izjave Marića, ali da to nije priča od prije mjesec dana. Još krajem 2018. godine vrlo ozbiljno se pričalo o tome da se sprema za odlazak, da mu je dosta, pričalo se o poslu u Adrisu, ali do toga odlaska nije došlo.

“Njegovi razlozi zvuče uvjerljivo, ali to ne znači da je istina. Možda ćemo naknadno saznati pravi razlog ovog odlaska, ali ne bi bilo čudno da se radi o zasićenju, jer se o tome pričalo i prije, i da se želi okušati u nečem drugom što je vjerojatno i bolje plaćeno”.

Smatra da Marić na tržištu ima višu cijenu od one koju može dobiti kao ministar. S druge strane se, dodaje, možda iza brda valja još nešto, da se mogu naslutiti potencijalni probleme možda oko Agrokora.

“Nigdje ga se nije moglo uhvatiti i reći tu je napravio isključujuću pogrešku”

Smatra da niti jedna od afera koje su se vezale uz Marića nije bila tolika da bi se moglo reći da treba dati ostavku.

“Najveći problem koji je on imao bio je na samom početku mandata kad je Most tražio njegov odlazak zbog umiješanosti u priču s Agrokorom. No to je Plenković nekako uspio odraditi uz podršku saborskog zastupnika koji je u tom trenutku bio pod policijskom istragom. Marić je ostao u Vladi, sve ove kasnije afere su bile nezgodne, sigurno su narušavale njegov i kredibilitet Vlade, ali ne živimo u Švedskoj, kod nas se zbog povoljnih hotelskih usluga ne daju ostavke na mjesto ministra. Našlo bi se toga, ali nigdje ga si nije moglo uhvatiti i reći tu je napravio isključujuću pogrešku. To su pokazivale i ankete, sve ove godine najpopularniji je ministar”.

Smatra da najvažnija posljedica nije ekonomska, “ako ćemo imati ekonomske probleme, a imat ćemo, oni će biti globalni, nisu neki lokalni, i s njima će se novi ministar nositi na sličan način kao i Zdravko Mamić”.

“Problem je za Vladu i Plenkovića reputacijski. Odlazi najpopularniji ministar, a umjesto njega dolazi čovjek koji nema osnovnu političku pismenost. Nastavit ćemo s političkim turbulencijama.”

Dodao je da je Marić iskoristio povoljan trenutak za odlazak kao i Sanader koji je iskoristio povoljan trenutak u situaciji kad stvari više nisu tako povoljne, no još nije potpuno jasno da će nas pogoditi duboka gospodarska kriza kao tada.

Tvrdi da se iskustvo Marića kao izvšnog direktora u jednoj tada od najvećih firmi u Hrvatskoj ne može usporediti s iskustvom s fakulteta i iskustvom sudjelovanja Marija Primorca u nekoj radnoj skušpini koja radi na izmjenana nekog zakona.

“To nisu ni izbliza iste kategorije. Očito je da dolazi na ovu funkciju bez nekog značajnijeg iskustva”.

Komentirao je i da je Hrvatska izgubila arbitražu MOL-a rekavši kako je cijelo vrijeme jasno da od toga neće bit ništa jer MOL ne želi prodati INA-u.

“Možemo se praviti blesavi i reći da je Vlada ispitivala odgvorno koja bi bila prava cijena, ali radi se o političkoj predstavi. Vlada nikad nije zapravo vjerovala da bi mogla kupiti INA-u”, smatra kolumnist Telegrama Jasmin Klarić.

