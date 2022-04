Klarić: Foteljica je važnija od izlaska pred birače

Podijeli:







Izvor: N1

Jasmin Klarić, novinar Telegrama.hr komentirao je u Novom danu političku krizu u Splitu.

Nakon što su gradonačelnik i zamjenik dali ostavke, neizvjesno je hoće li se se raspustiti gradsko vijeće. HDZ-ovci su najavili da će dati ostavke ako to učini i zamjenik gradonačelnika Kuzmanić.

“Pa naravno, u demokraciji nema ništa gore nego ako se ide na izbore. To je fuj. To je ta priča u kojoj je Hrvatska talac pogotovo otkad je Andrej Plenković preuzeo vlast. Tobožnja politička stabilnost koja je izvor svih vrlina za društevni sustav. Onda je najbolje da ukinemo izbore. Onda nećemo imati ni troškove i svi će projekti ići bez problema. To je nešto što možete prodavati politički zapuštenom građanstvu kakvo je na žalost, ovdje kod nas. To neznanje se dugo i pažljivo uzgaja već desetljećima u Hrvatskoj. Izbori koštaju, ali taj novac se ne uloži u vilu na Azurnoj obali. To je novac koji se plati građanima u biračkim odborima i uglavnom će se potrošiti u Splitu.

Do prekjučer kada je izašla vijest da se pripremaju ostavke gradonačelnika i dogradonačelnika u Splitu, gotovo cijelo gradsko vijeće a posebno HDZ i Vice Mihanović su zazivali nove izbore i to non-stop, od lipnja prošle godine. Sad kad se ide na izbore ipak je foteljica važnija od izlaska pred birače. Što me ne čudi. Mislim da treba imati minimum dostojanstva kad mjesecima nešto zazivaš da tražiš sad izgovore. Mihanovićev argument je da će Puljak preko drugog zamjenika financirati svoju kampanju iz gradskog proračuna. To bi bilo nezakonito. Traži da Vlada postavi povjerenika. Što onda da onda HDZ fnancira kampanju? Stari, izađi na izbore”, kaže Klarić.

