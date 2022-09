“Klanovske bitke koje se vode unutar VSOA-e koštale su Kindera mandata”

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Odbora za obranu i član Odbora za unutarnju politiku i nacionlnu sigurnost Franko Vidović bio je gost Newsrooma i pričao o smjeni ravnatelja VSOA-e.

Vidović kaže da je smjena ravnatelja VSOA-e nastupila onog trenutka kad daljnja situacija nije bila održiva.

“Što se tiče samog generala Kindera, ja vjerujem da on nije umočen ni u jednu od tih radnji. Nažalost, u jednom trenutku klanovske bitke koje se vode unutar VSOA-e su njega koštale mandata. Takav način da praktički svaki tjedan izlaze supertajni izvještaji iz VSOA-e nije održiv. Trebalo bi naći opseg što bi VSOA trebala raditi”, rekao je.

Afere u VSOA-i, tvrdi, govore nam da treba promijeniti način pogleda na stvar.

“Kad vi imate tri ravnatelja u niz koji se smjenjuje, onda si postavljate pitanja. Nije moguće da je problem u svim tim ljudima, možda je problem sa sustavom”, ističe.

Vidović kaže da nije tako dobro upućen kao premijer i predsjednik i da bi možda trebali malo dublje porazgovarati.

“S druge strane imate niz zakonskih rješenja koji generiraju takvu situaciju. Vi imate apsurdnu situaciju da je Sabor najviše tijelo vlasti u Republici Hrvatskoj, a s druge strane mišljenje Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost nije obvezujuće, što nas onda uopće pitate za mišljenje. Odbor ima ulogu da kontrolira rad tih službi. Bilo bi logičnije da predsjednik i premijer kojima se i daju izvješća slzužbe da njih dvoje i dogovore i predlože tko će biti ravnatelj službe, a da Sabor zadrži ulogu kontrolora”, objašnjava.

Uloga ministra obrane

Kaže da je činjenica da ministra obrane predlaže ravnatelja VSOA-e jedno od čudnijih zakonskih rješenja.

“Ministar obrane predlaže, a onda se više nigdje ne pojavljuje u procesu. Ravnatelj VSOA-e ne daje svoje izvješće ministru obrane, samo predsjedniku i premijeru. Možda bi dobro rješenje bilo da teret prijedloga bude na premijeru, a da se predsjednik s time može i ne mora složiti. Odbor za obranu nema baš nikakvu ingerenciju nad VSOA-om. Ja jesam upućen u to kroz Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost”, rekao je.

“Praktički bi se njih dvoje mogli usuglasiti iza zatvorenih vrata i pustiti bijeli dim. I to je to. To bi bilo najbolje ovog trenutka za VSOA-u i s obzirom na trenutnu situaciju koja nas okružuje”, dodao je.

