Izvor: N1

Novinarka Đurđica Klancir s portala Net.hr i Goran Penić iz Jutarnjeg lista komentirali su u Točki na tjedan aktualne teme.

Govoreći o aferi u Ini, Penić kaže kako mu se čini da su i oni koji su aferu stvorili bili iznenađeni iznosom. “Vjerojatno je došlo do panike pa su počeli mahnito sakrivati novac, ali ga je bilo toliko da ga nisu mogli prikriti. Onda su taj ogroman iznos uplatili na račun umirovljenika i u banci je odmah upaljen alarm i morali su alarmirati Ured za sprečavanje pranja novca”, objašnjava Penić.

Klancir kaže kako se spletom okolnosti sve otkrilo. “To je jedan aspekt koji mora brinuti i Vladu i javnost. To je bojazan, nova doza nesigurnosti, ovo neprestano propitivanje što se sve zbilo… Kad se odmaknemo od cijele ove priče, doima se da se sve počelo osmišljavati 2019. kad je od HERA-e zatraženo da se krene u tu vrstu biznisa, a dozvolu je tražila tvrtka bez ikakvih kompetencija za poslovanje plinom. Čini se da je projekt osmišljavan upravo s namjerom da se krene u izvlačenje jeftinog plina koji će se onda skupo prodavati. Ako su izvidi počeli prije tri mjeseca, bit će zanimljivo vidjeti hoće li se rasvijetliti ti korijeni priče”, govori Klancir i dodaje kako se svi malo teatralno odnosimo prema “četvrtom rangu”, ali da je po iznosima koji se spominju jasno da se radi o visokom rangu.

Na pitanje tko je znao, a tko je trebao znati, Penić kaže kako bi Uprava trebala znati što se događa u firmi. “U Ini postoji taj paralelni sustav gdje odbor izvršnih direktora upravlja Inom. Tamo nešto ne štima i to već dobro desetljeće, otkad je izmijenjen taj upravljački ugovor, a znamo kako je on izmijenjen, koruptivnim radnjama. Svakako je Uprava trebala znati. Ako je znala, to je porazno. Ako nije, to je još gore. Ne čini mi se da se tolika pljačka mogla odvijati u tako uskom krugu ljudi”, kaže Penić.

Klancir kaže kako slušamo da nitko nije znao. “Onda se postavlja pitanje za što služe Uprave i NO-i. “Sve više članovi Uprave i NO-a s hrvatske strane, sve više postaju osobe koje nemaju značajno iskustvo u području energetike, sve više dolazi do izražaja politički dio priče. Članovi se mijenjaju vrlo brzo i na kraju smo došli do toga da su svi oni začuđeni ovime što se zbivalo. A zbivalo se po hrvatskoj liniji”, goovri ona.

“Koliko su bila intenzivna ta druženja s ministrom Ćorićem. Ponavljam, ovo sve počelo prije tri mjeseca, a on je upravo tada prestao biti ministar”, govori Klancir.

“Sve se doima uhodano i kao da je teklo vrlo glatko, kao da je to sve osmislio netko s više razine. Zabrinjava činjenica da je istraga išla u kratkom roku u kojemu su se neki akteri već uspjeli izmaknuti”, govori Klancir podsjećajući da su u aferu uključeni uglavnom članovi HDZ-a.

Penić kaže da bi se ovakva afera mogla dogoditi i u drugim velikim firmama koje imaju veze s državom. “U svim državnim poduzećima su ljudi postavljeni politički. … Očito nikom nije u interesu da državnim kompanijama upravljaju profesionalci”, kaže.

Klancir kaže kako je za sve odgovoran premijer jer bez njegovog blagoslova nije moguće postaviti nikoga na neku poziciju, čak ni na pozicije “četvrtog ranga”.

Penić smatra da je najveći problem netransparetnost.

