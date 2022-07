Podijeli:







Izvor: N1

Hrvatska uskoro prihvaća euro kao valutu, a jedno od glavnih pitanja koja prate pristupanje eurozoni je i ono hoće li i koliko će rasti cijene.

Naš Ranko Stojanac potražio je odgovor na ovo pitanje na riječkoj tržnici. Trgovci uglavnom kažu da će cijene ostati iste, možda minimalno zaokružene.

Jedna od trgovkinja kaže kako će i dalje biti pošteni prema kupcima. “Naravno, da hoćemo”, kaže ona, ali dodaje da će konačnu odluku donijeti – gazda. “On odlučuje”, kaže.

Prema njenim riječima, kilogram šljiva koji sada košta 10 kuna, kad se uvede euro koštat će 1,35 eura.

Na pitanje hoće li zaokružiti na manje ili više kaže: “Gazda određuje cijene.”

Ista situacija i u ribarnici. Kilogram ribe koja sada košta 30 kuna, ako zadrži istu cijenu kad se uvede euro, koštat će 3,98 eura.

“A to je 4,25 eura cirka, ako nešto ne zaokružimo”, kaže trgovkinja našem Ranku Stojancu. Ipak, kad su izračunali koliko je točno eura 30 kuna, ona dodaje: “A vratit ću ja vama ta dva centa, ali gazda određuje. Ja sam samo prodavač. Vjerojatno će se zaokružiti, da se ne bacilamo sa sitnim soldima, hahaha”, govori ona.

Na štandu s povrćem, trgovkinja kaže: “Kod mene se već znaju cijene.”

16 kuna košta kilogram paprike babure, istarske, domaće, naglašava. Preračunato u eure, to je 2,02 eura. “Kako ćemo mi to vraćat, te cente… Ali, mi ćemo to drugačije napraviti, mi ćemo to zaokružiti na 2,5 eura, moramo tako”, govori ona uz smijeh.

Kupci uglavnom nisu protiv eura.

“Super, pozitivno, bolje na euro. Zato što smo u EU-u, lakše ćemo se ravnati izvoz – uvoz”, govori jedna od njih. Na pitanje hoće li se dizati cijene, odgovara da hoće malo, ali ne puno.

“To je u redu”, kaže i kupac kojeg je naš Ranko Stojanac sreo. Na pitanje hoće li mu mirovina koju ima izgledati još manja kada dođe euro, on kaže: “Neka će, ja sam zadovoljan.”

