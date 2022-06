Podijeli:







Izvor: N1

Čelnik HGS-a Željko Kerum komentirao je optužbe da ljudi bliski njegovoj stranci stoje iza priče na koju su nasjeli suradnici bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka.

Podsjetimo, Večernji list u nedjelju je na portalu objavio da “posjeduje mučne prepiske s eksplicitnim seksualnim audio i video zapisima između Bojana Ivoševića, bivšeg splitskog dogradonačelnika i bivšeg gradskog vijećnika Luke Baričića – s dvije djevojke iz Srbije od kojih se jedna predstavila kao maloljetna”. Tvrdi da se razgovor odvijao sredinom prošlog mjeseca putem društvene mreže. Dodaje da se Ivošević i Baričić nalaze na listi Ivice Puljka za nadolazeće izbore u Splitu, 26. lipnja.

Baričić i Ivošević na konferenciji za novinare rekli su da se iza poruka kriju ljudi iz HGS-a.

“Ovo je jedna krinka gospodina Puljka, gdje je napravio jako loše i ružne stvari s gospođom Danicom Ramljak, koja je bila šefica Ruđera Boškovića i ja razmišljam je li to nešto slučajno se desilo u isto rvijeme ili je to namješteno. On je toliko lošega napravio za gospođu i za znanost Hrvatske gdje je htio sa svojim partnerima preuzeti znanost Hrvatske. U svakom trenutku kad je Puljak u pitanju, izmisli se afera”, rekao je Kerum.

“Dobro su mu došla ova dva redikula da bi on zamaglio priču da to ne ide u javnost. Gospođa Ramljak, znanstvenica svjetskog ranga, to je zanemareno na osnovu ovih njihovih, rekao bih, sramotnih i bijednih i jadnih istupa. Ako si već ušao u priču da ti netko šalje poruke, imaš priliku blokirati toga tko te zove. Prihvatio si priču. Ja mislim da je ovo krinka da Puljak ne odgovara za štetu znanosti Hrvatske ne samo gospođi Ramljak, nego svima.”, rekao je Kerum.

“To je sramotno, tu nema isprike. Je li profil valjan ili ne valja, lažni ili nije, to je nevažno. Ovo sve skupa je nakaradno, ružno, jadno i bijedno i nadam se da će birači, građani Splita, to shvatiti. To je katastrofa. Danas je Sveti Ante, ja čestitam svim kršćanima, katolicima, jedan od najvećih i najvažnijih svetaca danas i danas je blagoslov djece i daj bože da takvi ljudi, kao što su danas držali pressicu, ne budu u kontaktu s našom djecom, jer to je katastrofa, a sve na što će se vaditi Puljak i svi ostali, on se vadi na ovaj događaj zato što je napravio nered i htio je preuzeti hrvatsku znanost. On je na silu došao u CERN”, rekao je Puljak.

Na pitanje da komentira Ivoševićevu izjavu da su im podmetnuli iz njegove stranke, Kerum je rekao: “Da vama netko pošalje eksplicitni sadržaj, ne znam to ni izgovoriti, a što bi vi napravili na to?”

“Netko ponudi malo seksa i oni nasjednu. Oni bi vodili grad, a netko im je poslao slike gole guzice, pa to je strašno. Ako su bolesni treba ih liječiti, ali ja ne mogu vjerovati, valjda će ovi ljudi shvatiti o kojim se ljudima radi. Kad član ozbiljne stranke napravi problem i gaf, ozbiljna stranka ga izbacuje iz članstva. Postoji hijerarhija i sankcioniranje, kod Puljka toga nema, postoji njegova žena i on i pomisao kako će drpati novce”, rekao je Kerum.

“Oni su stranka retarda”, rekao je Kerum.

“Takav čovjek je za ludnicu, a ne za vođenje nečega, to je jako, jako loš i opasan čovjek. Sve što je napravio, ne može raditi press konferenciju i kazati da će napraviti prijavu policiji, policija je trebala pozvati i njega i Ivoševića i Baričića”, rekao je Kerum.

“Bojan Ivošević je nebitan, on je rekao da će pilati stupiće, a mogao bi biti zatvoren u Bilice i tamo pilati rešetke. Tu glavu ne može ispraviti nitko”, rekao je Kerum.

“Bit će trka između Đogaša i mene”, rekao je Kerum, nazvavši Puljka prošlom pričom.

“Ovi ako su pokazivali svoje slike i htjeli su nešto konzumirati, neka oni kažu zašto. Postojala je namjera, a što se desilo, to je dalje”, rekao je Kerum.

